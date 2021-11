Il Calice racconta fa tappa ad Ostra

Il calendario degli eventi “Il Calice racconta” si avvia alla conclusione. Gli eventi enogastronomici marchigiani organizzati a partire dal mese di settembre nei territori delle province di Pesaro Urbino e Ancona, hanno avuto un gran successo e sono riusciti a raggiungere l’obiettivo prefissato: far vivere un’esperienza all’insegna della tradizione marchigiana, con il cibo e il vino nel ruolo di protagonisti.

“Il Calice racconta” nasce all’interno del progetto “MARCHE: dalla Vigna alla tavola” realizzato con il contributo della Regione Marche Coordinamento della comunicazione a cura del Servizio Politiche Agroalimentari.

Ciò che ha reso unico ogni evento de Il Calice racconta, come sottolinea Asteres, società di Senigallia specializzata nell’ organizzazione di eventi e convegni nel mondo dell’ospitalità e della ristorazione, è la presenza di figure specializzate durante tutte le serate. Gli chef dei vari ristoranti illustrano i piatti della tradizione marchigiana o raccontano le loro rivisitazioni e l’origine dei piatti di ricerca. I sommelier e gli imprenditori vinicoli guidano nella degustazione e nella conoscenza dei vini. Tutto questo permette una full immersion nell’enogastronomia marchigiana, che coinvolge tutti e 5 i sensi; piacevole sia per chi partecipa da fuori regione e conosce poco delle Marche, che per i marchigiani stessi.

Ogni evento de Il Calice racconta si trasforma in una vera e propria esperienza marchigiana, ideale per scoprire o riscoprire tradizioni, sapori e particolarità della regione.

Il prossimo appuntamento si terrà all’Hotel restaurant “La Cantinella” di Ostra (AN), Venerdì 19 Novembre con Chef Luca Guidi, i suoi piatti deliziosi e i vini in abbinamento di: Azienda agricola Pantaleone, Fattoria Nannì, Cantina Le Senate.

Durante l’evento del 19 Novembre ci sarà anche la possibilità del pernotto a La Cantinella (per info: https://ilcaliceracconta.com/weekend-a-ostra-19-21-novembre/

Le serate de Il Calice racconta sono organizzate in collaborazione con FIVI (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti). Anche in questo caso, come di consueto, per chi arriva da fuori regione è previsto l’omaggio di alcune bottiglie di vino degustate in serata da parte della Regione Marche.

È possibile prenotare attraverso la piattaforma dedicata: www.ilcaliceracconta.com,

ma anche via WhatsApp allo +39.338.703.8231.

Contatti e social media “Il Calice Racconta”

Mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/ilcaliceracconta

Instagram: https://www.instagram.com/ilcaliceracconta/