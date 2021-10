Il Calice racconta, pacchetti turistici alla scoperta delle Marche

Nascono i pacchetti turistici “Il Calice racconta”, dedicati a chi vuole visitare le Marche e scoprire caratteristiche, panorami, sapori e profumi di questa regione talvolta poco conosciuta anche da chi ci vive.

Asteres, società di Senigallia che organizza eventi e convegni nel mondo dell’ospitalità e della ristorazione, ha lanciato nel mese di Agosto il progetto “Il Calice racconta”, iniziativa realizzata con il contributo della Regione Marche Coordinamento della comunicazione a cura del Servizio Politiche Agroalimentari e in collaborazione con la sezione marchigiana di FIVI (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti), che permette di scoprire le Marche tramite la partecipazione a delle cene organizzate in diverse città e borghi marchigiani.

Vista la grande partecipazione da fuori regione e la grande richiesta di informazioni e servizi aggiuntivi per l’organizzazione di giornate e weekend nelle Marche in concomitanza con le cene “Il Calice Racconta”, Asteres ha messo a punto una partnership con il tour operator ENJOY MARCHE ITALY di Greenwich Viaggi Turismo, per creare dei pacchetti turistici tematici nelle Marche.

Ogni weekend dei pacchetti è pensato con almeno due proposte diverse, con soggiorni più lunghi o più brevi. In questi soggiorni i visitatori verranno accompagnati alla scoperta dei borghi e delle bellezze del territorio con la possibilità di scegliere tra diverse escursioni ed esperienze.

L’obiettivo dei pacchetti è di completare l’offerta e la narrazione sulle Marche e di dare la possibilità di scoprire di più su questa regione da varie angolature. Già durante le cene de “Il Calice racconta” per raccontare le storie di terra, tradizioni e passione della regione Marche sono state selezionate 49 cantine Marchigiane e diversi ristoranti che hanno organizzato nel proprio locale delle serate declinate in base alla propria vocazione e ispirazione, avvalendosi sempre del supporto di un sommelier.

Per promuovere la partecipazione anche di turisti, la Regione Marche ha messo a disposizione un omaggio di vini degustati durante la serata a chi proviene da fuori regione.

I pacchetti che si aggiungono al progetto “Il Calice racconta”, invece, saranno dei veri percorsi tra territori da esplorare, buon cibo da gustare e vino di qualità, per mostrare di più sulle Marche, regione plurale, ricca di apparenti contraddizioni: bellezza e ritrosia, semplicità e ricchezza, mare e montagna.

Per scoprire tutti i pacchetti, le date e le informazioni aggiuntive è possibile visitare il sito Il Calice racconta nella sezione Pacchetti:

Per scoprire gli eventi, ovvero le cene ancora in programma, è invece possibile consultare il calendario nella sezione eventi:

La particolarità del progetto Il Calice Racconta risiede nel fatto che tutti i ristoranti coinvolti propongono piatti della cucina tradizionale marchigiana e di ricerca. Ogni ristorante è stato selezionato anche per la sua particolare attenzione verso l’uso di prodotti locali, e soprattutto per la scelta dei vini proposti con un’ampia varietà di etichette locali, locali disponibili inoltre ad ampliare ulteriormente la propria offerta grazie alla partnership con FIVI (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti).

