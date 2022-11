Il cantautore marchigiano Lucio Matricardi in concerto al Teatro Comunale di Porto San Giorgio

Esce venerdì 18 novembre “Non torno a casa da tre giorni”, secondo album del cantautore marchigiano LUCIO MATRICARDI. Sabato 19 in concerto al Teatro Comunale di Porto San Giorgio (FM), ore 21.15.

Prezzo unico: 10 Euro

Prenotazioni: 392 /4450125

Il titolo del disco vuole evocare la sensazione di un viaggio appena cominciato. La nascita di quella leggera vertigine che si insinua nell’anima quando colui che parte inizia a perdere il senso dei propri confini, sia geografici che identitari. In questa piccola crepa iniziano ad entrare le luci e le ombre degli altri. Nuovi mondi che, per essere veramente assaporati e vissuti, necessitano di questa perdita di ego e di sé.

È una sensazione di pulizia, occhi nuovi che vorremmo avere anche aprendo quotidianamente l’uscio di casa.

Oltre ad attraversare tanti piccoli personaggi il disco esce anche musicalmente dai soliti confini del suo autore. Infatti, dopo il primo disco totalmente acustico e praticamente suonato live in studio, qui subentra una regia sonora che affianca al mondo degli strumenti reali, immancabile espressione delle radici di Lucio Matricardi, i suoni dell’elettronica. Soffusa, sottintesa, ma a tratti determinante nel sound.

Track by track

Mozambico

Una samba scura e frenetica che racconta l’avventura di un caro amico dell’autore incontrato a Milano mentre chiedeva elemosina accanto ad un bar. Da un’amicizia nasce il racconto della ricerca di una felicità ipotetica. Quella di partire dal sud del mondo per venire in Europa a cercare una nuova vita. Nel ritornello sono scolpite le frasi che il personaggio ha ascoltato nella terra di arrivo, dedicate a sé e ai suoi simili clandestini. Una sorta di preghiera che nasconde il canto della migrazione.

Il brano è stato scelto come colonna sonora del trailer ufficiale del “Festival dei diritti umani di Napoli” 2022, rimarcando l’attenzione di Lucio Matricardi per le tematiche sociali e l’attenzione ai diritti umani. La canzone, infatti, è stata selezionata proprio perché tratta temi legati al festival, il cui focus per questa edizione è la Pace “Im-possibile” (https://youtu.be/JteXFduQ2ZM).

Hanno ammazzato Lino

Dentro ogni strofa si nasconde un personaggio, un reietto. Il ragazzo di buona famiglia cui viene regalato un cucchiaino per i sogni, un omosessuale che si sta scoprendo dando baci al bar “Lanterna”, un barbone che dorme nascondendo le sue 4 lire, un amico che si droga e capisce di essere al suo ultimo ballo con amici immaginari ad un passo dall’overdose. Lino è il nome della parte più delicata di noi, la più fragile. Un canto dovuto a qualcosa di tanto importante che sembra morire ogni giorno.

Gioia clandestina

Due amanti che si scoprono ad evocare tutta la magia del loro incontro e dei loro momenti felici. Ma quando ci si allontana dal mondo, si litiga, ci si ferisce, ecco che il mondo appare più cinico, come se non avesse mai conosciuto l’amore o se non gli avesse mai dato peso. I momenti felici restano, ma dentro quella distonia di incomunicabilità gli amanti percepiscono di essere solo “gioia clandestina”. Questo è il loro limbo.

La manna dal cielo

La storia di Paola Clemente, bracciante che muore nel 2015 durante l’acinellatura dell’uva, mentre era sui campi a lavorare. Morta di fatica, praticamente infarto. Poteva salvarsi ma stava lavorando sotto caporale e nessun medico poteva intervenire a patto di far scoprire l’illegalità di tutta l’organizzazione. È lei a parlare in prima persona. Il ritornello è una sorte di koinè pugliese con prevalenza di dialetto tarantino (morì a San Giorgio Ionico). La protagonista pronuncia le parole di un canto di ribellione di fine 800. «Il sole sta calando, sta calando, chiama il padrone che me ne vado». Nella versione originale l’affermazione era ironica e sottolineava l’assenza del padrone al calar del sole, perché in quel momento era tenuto a pagare. Qui prende il significato “chiama il padrone che me ne vado per sempre e voglio che veda che cosa ha creato”. Il limbo di questo personaggio è proprio nel ritornello, in quei pochi secondi che sono il pensiero della protagonista prima di morire. Il limbo in cui pensa ai suoi figli e all’ingiustizia che tanti come lei patiranno.

Notte messicana

È la storia di un uomo che decide di rifugiarsi in Messico per fare la rivoluzione. Sullo sfondo una situazione politica disastrosa dove il senso spirituale delle cose è totalmente asservito a politiche di compromesso che non danno alcun valore alla vita dell’uomo. (Correva il 2013, l’elezione di un papa reazionario, il numero di guerre più alto dalla seconda guerra mondiale, un’opinione pubblica totalmente anestetizzata che non sentiva più niente tranne il surrogato televisivo). Si rifugia in Messico e pensa in un bunker pieno di armi di organizzare, da solo, una rivalsa contro la società, ma si ritroverà ad inseguire l’amore, scrivendo lettere ogni giorno.

I capelli di Elena

Una ragazza semplice che riesce ad amare la vita per come è. Uno squarcio di bellezza rubato al giogo della morte. Amare ciò che arriva senza necessariamente abbellirlo o trasformarlo. Un amore discreto, profondo e silenzioso che crea il suo mistero. E più si fonde alla vita, più la vita parla attraverso lei.

Lo schiavo

Qui il limbo e la sospensione sono create da una confessione in un momento d’amore. Sono due artisti che si incontrano. Non importa cosa fanno. Lei si confessa schiava della bellezza. Non le importa del pubblico, non le importa il successo, non le importa la celebrazione di qualcosa che sfugge ai premi o alle lusinghe del mondo. Ciò che conta è il dialogo che ogni giorno si offre a lei nello struggente incanto delle cose. La bellezza tradisce, la bellezza ritorna e dà. Un inno alla libertà artistica. Lui viene ferito da questo, perché nella sua natura fino a quel momento c’era l’inseguire lucignoli e fatue promesse. Proprio in quel momento si accorge di avere la bellezza davanti, in lei che esprime queste parole. E sanguina. E diventa a sua volta schiavo.

Che stupida l’immensità

Stavolta trattasi di un limbo giocoso. Il momento del corteggiamento, il momento dell’amore nella sua leggerezza. Nella loro immensità, nel loro essere lievi e veloci, gli amanti si sentono scomparire in un gioco tra il sublime e lo scanzonato. Come se fossero sollevati da una corrente d’aria. Come se si partisse con una mongolfiera rotta che scenderà deliziosamente dopo pochi metri di altitudine. Un gioco di sguardi, un gioco di conquista che ha il diritto di essere raccontato come una sospensione della realtà.

Quello che non sai

Una giovane ragazza che scopre il sesso e l’amore. In questo sospensione dell’essere una scoperta immensa della propria femminilità e della propria identità. Il tempo deve farsi indietro, come un ladro senza le dita, non può toccarla. Si piantano le fondamenta per assaporare la vita in ogni sfumatura. E “tutto quello che non sai” viene a raccontartelo la notte, viene a raccontartelo l’amore.

Il Leviatano

In poesia, in letteratura, nella religione, il Leviatano è spesso identificato con un potente mostro marino. Nel brano assume il senso della profondità della vita. Inafferrabile, mistico, potente, decisivo, impietoso. È qualcosa che ci fa svegliare il mattino, che ci fa affrontare rotte nuove, che ci fa apprezzare l’acqua che brilla quando il viaggio procede a vele spiegate. Per sua natura il Leviatano non può essere preso o raccontato. Ed esiste nell’energia vitale delle persone, nel desiderio di ridere ed assaporare tutto in completa immersione. Lo inseguiamo, anche se non sappiamo cos’è. E l’autore ripeterebbe ogni sconfitta ed ogni avventura mille e mille volte se questo significasse poter essere sempre a pochi metri dalla sua avvolgente coda.

La gabbia del canarino

L’ultimo limbo è la morte fotografata. Una canzone dedicata al padre dell’autore, morto di infarto e quindi senza neanche avere il tempo di salutare. I giorni sono quelli trascorsi con la madre. Dormivano insieme increduli. Litigavano. Si abbracciavano. Tutto nell’incomunicabilità. (Ci guardiamo negli occhi è il momento peggiore/ ma se non lo vivi non sai più chi sei). La casa senza fondamenta si trasforma in una roulotte. La famiglia in due pazzi che ballano. La sensazione è quella di aggrapparsi goffamente alla vita come un dolce charlotte si aggrappa alle lancette dell’orologio per non cadere. Ed è un ballo senza futuro. L’incomunicabilità è un ballo senza futuro. Ma comunque un ballo da fare. Bisogna riconoscerne i misteriosi passi. La gabbia del canarino è ciò che trovano al risveglio: aperta. Simbolo del corpo o di qualcosa che c’era, o di un affetto ora volato. O di un’emozione da ritrovare, ora diversa.

Artista poliedrico che unisce nella sua arte la composizione, il teatro e la letteratura.

Lucio Matricardi è originario di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo e inizia a studiare pianoforte all’età di 4 anni. Dopo un lungo periodo di immersione nella musica classica si perfeziona tra gli altri con i maestri: Daniele Di Bonaventura (Bandoneonista di Paolo Fresu), Ramberto Ciammarughi, Greg Burk, Paolo Di Sabatino (collaboratore di Fabio Concato e Mario Biondi). Frequenta i corsi del Saint Louise College di Roma con il maestro Pierpaolo Principato (Direttore della sezione pianoforte) e musica d’insieme con il maestro Giovanni Mazzarino. Frequenta i corsi di perfezionamento in jazz ed improvvisazione con Jeff Ballard e Larry Grenadier (Brad Meldhau Trio). Frequenta i corsi di pianoforte di Phil Markovitz a Roma. (veterano della scena jazzistica internazionale).

Partecipa ad un corso sul cantautorato con Riccardo Sinigallia (Tiro Mancino, Niccolò Fabi, Motta, Coez).

Dal 2005 lavora come compositore per numerose produzioni teatrali e di cortometraggi. Nel 2013 realizza uno spettacolo, “Rimusicanze” in cui riscrive le musiche dei film muti “La Palla n.13” di Buster Keaton e “Charlot Boxer” di Charlie Chaplin. Nel 2008 è co-autore insieme all’attore e regista Mauro Macario di un Recital su Lèo Ferrè e Fabrizio De Andrè realizzato in numerosi teatri italiani.

Nel 2014 partecipa come co-arrangiatore al disco di Antonio Felicioli “Flute Book 1” con lo storico sassofonista italiano Antonio Marangolo (Paolo Conte, Vinicio Capossela, Francesco Guccini).

Nel 2016 esce il suo primo disco “Sogno Protetto”, un’opera cantautorale-musicale che ottiene un ottimo riscontro di critica e di vendita. Promuove il suo lavoro con più di cento concerti in tutte le maggiori piazze del centro Italia.

Ha aperto i concerti di: George Moustaki, Jane Birkin, Juliette Greco, Susan Vega, Paolo Belli Big Band, Alex Britti, Dente, Di Martino, Giovanni Truppi e Mattew Lee. Nel 2019 inizia la collaborazione col regista Alessandro Negrini (Vincitore Golden Movie Award 2019, Malta International film festival 2019, Milano film Festival 2019, miglior regia al Palermo Sole Luna film festival 2019) che scrive e dirige il video della canzone “La Manna Dal Cielo”.

Nel 2022 si esibisce in tour in varie piazze marchigiane (Fermo, Grottammare, Ortezzano, Belmonte) e al “Mugellini Festival” di Potenza Picena, prestigiosa rassegna dei più grandi musicisti classici attuali, con apertura ai compositori moderni. Il 18 novembre pubblica l’album “Non torno a casa da tre giorni”.