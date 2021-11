Il castello di carta, dramma-noir al teatro Sperimentale di Ancona

Sabato prossimo 27 novembre alle ore 21:00 al teatro Sperimentale di Ancona debutterà lo spettacolo “Il castello di carta” della compagnia Claet.

Il lavoro, nato da remoto durante il periodo del lockdown, vede 10 attori in scena impegnati in due atti unici: si presenta come un dramma a tinte noir in cui in un indefinito periodo di tempo, un enigmatico individuo siede ad un tavolo di un improbabile locale in cui spicca uno strano e simbolico “castello” di fogli accartocciati.

“Lui”, come una sorta di genio della lampada, ha il “potere” di esaudire i più grandi ed intimi desideri di coloro i quali gli faranno visita chiedendogli aiuto.

Chiunque esprima una richiesta, in cambio, dovrà però svolgere un compito ben preciso che l’uomo, assegnerà ad ogni singolo visitatore.

Come in un gioco ad incastri, le vite di tutti i protaginosti si intrecceranno.

Lo scopo ultimo dell’uomo misterioso rimarrà comunque ignoto fino alla fine.

“L’associazione Claet APS attiva su Palombina dal 1987- rende noto la compagnia- ha ottenuto il patrocinio del Comune di Ancona per questo lavoro “di ripartenza” dopo più di un anno di fermo totale ed ha deciso di dedicarlo all’amico di teatro Giovanni Fedeli della “Cattiva Compagnia di Lucca” recentemente e prematuramente scomparso”.

I biglietti numerati si possono acquistare telefonando al 07152525 o scrivendo a [email protected] o recandosi presso la biglietteria del teatro delle Muse al costo di € 12,00.

In alternativa i tagliandi si possono acquistare on line su: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/il-castello-di-carta/169178 e off line nei punti vendita del medesimo circuito Vivaticket al prezzo di € 13,50.

Per tutte le altre info e per saperne di più sulla compagnia e sullo spettacolo www.teatroclaet.it.