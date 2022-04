Il Cavallo di Fuoco di Ripatransone tornerà il 24 aprile

Il “Cavallo di Fuoco” si farà. L’annuncio del sindaco di Ripatransone, Ing. Alessandro Lucciarini:

“Comunico ufficialmente che QUEST’ANNO TORNEREMO A CELEBRARE IL CAVALLO DI FUOCO, simbolo di Ripatransone e Patrimonio d’Italia per la Tradizione. Tale svolgimento sarà legato all’osservanza di norme di ordine pubblico e igienico-sanitarie, di cui vi daremo opportuna comunicazione nelle prossime settimane, necessarie per tornare a vivere in sicurezza la nostra Festa più amata.

Ringrazio la Confraternita Madonna di San Giovanni per la stretta collaborazione, la Parrocchia e le Forze dell’Ordine per l’obiettivo raggiunto.

È una notizia meravigliosa, che ci riempie di gioia ed orgoglio: torniamo a celebrare il Nostro Cavallo!”