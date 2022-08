Il Comune di Belvedere Ostrense ottiene tre finanziamenti serviranno per viabilità, eventi e teatro

Belvedere Ostrense – Tre importanti contributi, per altrettanti settori di investimento, sono stati concesso al Comune di Belvedere Ostrense. Un ammontare totale di ben 84.500 euro che saranno utilizzati per realizzare progetti di riqualificazione e rilancio del paese. Per la viabilità e lavori pubblici, è arrivato dalla Regione Marche un contributo pari a 50.000, indispensabile per poter compartecipare insieme a Viva Servizi alla realizzazione del nuovo manto stradale in via Crocifisso-Pozzolungo. L’intervento, previsto per il mese di ottobre, concluderà il maxi intervento attualmente in corso e che interessa un primo tratto della via. Un importante risultato ottenuto grazie all’impegno del Consigliere Regionale Marco Ausili. Il secondo contributo ottenuto, di 10.500 euro, è stato concesso dalla P.F. Turismo della Regione Marche per l’acquisto di attrezzature idonee all’organizzazione di eventi e di teli laterali per la tensostruttura 12×12 acquistata con il contributo ottenuto lo scorso anno. Queste attrezzature rappresentano un aiuto concreto alle Associazioni del territorio che si impegnano quotidianamente nell’organizzazione delle manifestazioni. Infine, dal Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale sono stati concessi 24 mila euro che serviranno per la progettazione del nuovo teatro comunale. “Crediamo che il teatro sia un luogo fondamentale per la vita di un paese, un luogo di cultura dove incontrarsi, parlare, ascoltare, sognare ed arricchirsi di emozioni e sentimenti, un luogo indispensabile per il futuro del nostro paese – afferma l’Assessore Luca Baldi, che ogni giorno è al lavoro per intercettare nuove opportunità- La grande attenzione riposta da questa amministrazione ai bandi di finanziamento e la bella collaborazione intrapresa con alcuni Consiglieri Regionali sta portando buoni frutti Un ringraziamento a tutta l’Amministrazione Comunale e agli uffici comunali per il lavoro svolto. Continueremo su questa strada per raggiungere ulteriori obiettivi e accedere a nuovi bandi”.

