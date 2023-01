Il CONI Marche commenta il 2022: “Anno duro ma pieno di soddisfazioni”

Ancona – E’ stata presentata questa mattina, nella sede del Comitato Regionale, la relazione consuntiva dell’attività del CONI Marche nel 2022. “Un anno complesso ma pieno di lavoro e di soddisfazione” secondo il Presidente Fabio Luna. Un anno in cui le Marche e l’Italia si sono lasciati alle spalle il retaggio della pandemia acquisendo una progressiva normalità anche nello sport: il ritorno del pubblico sugli spalti e nelle arene, la crescita della pratica sportiva e altri successi agonistici, sulla gloriosa scia di un 2021 già ricco di medaglie.

Numeri importanti per il progetto Marche in Movimento, che è promosso dalla Regione Marche, finanziato da ASUR Marche e organizzato da CONI Marche in collaborazione con MIUR-Ufficio Scolastico Regionale, CSI-Centro Sportivo Italiano, CIP- Comitato Regionale Paraolimpico Marche ed è finalizzato all’aumento delle ore di attività motoria nelle prime tre classi delle scuole primarie nella nostra Regione. Nell’anno scolastico precedente oltre 1.500 classi hanno aderito al progetto, coinvolgendo 182 tutor e circa 30mila bambini.

Ripartito la scorsa estate Educamp, progetto dedicato ai centri sportivi estivi, che ha registrato un grande successo nelle cinque provincie. Si tratta di una iniziativa a carattere nazionale, voluta dal CONI per contribuire alla formazione psico-fisica dei giovani fra i 5 e i 14 anni attraverso la pratica di vari sport. Durante l’estate della ripresa, i centri estivi multidisciplinari delle Marche fanno registrare una crescita importante: coinvolte ben 28 associazioni del territorio regionale (cifra superiore di 3 punti rispetto al 2021) per un totale di oltre 1.600 giovani impegnati nella pratica di varie attività: Arrampicata sportiva, Atletica leggera, Badminton, Baseball, Basket, Beach Volley, Bocce, Calcio, Calcio A5, Ciclismo, Dama, Danza Moderna, Dodgeball, Frisbee, Handball, Hockey Su Prato, Judo, Karate, Mini Golf, Mountain Bike, Nuoto, Pallavolo, Pentathlon, Rugby, Scherma, Taekwondo, Tennis, Tennis Tavolo, Tiro con l’arco, Skate, Sup (Stand-Up Paddleboards), Padel, Approccio Ludico Conoscitivo alle pratiche equestri, Avviamento agli sport equestri, Approccio ludico conoscitivo agli equidi.

Anno positivo per Sport nelle carceri, altro fiore all’occhiello organizzativo del CONI Marche, tornato sulla scena l’anno scorso, dopo la sospensione del 2020 a causa dell’emergenza Covid-19.

Cresciuta principalmente grazie alla formazione l’attività dei Centri CONI, così come quella della Scuola Regionale dello Sport (SRdS) del CONI Marche, che si è confermata faro nella preparazione e crescita professionale di dirigenti, tecnici e società del territorio. “Soltanto nella seconda metà del 2022 – sottolinea Luna – la Scuola ha promosso oltre 20 iniziative formative in modalità live streaming e in presenza, coinvolgendo docenti e specialisti di livello nazionale e internazionale in corsi, webinar e convegni. La didattica a distanza, oltre a essere molto gradita dai numerosi discenti, ha consentito di portare avanti numerose attività con grandi margini di risparmio a livello di budget”.

Oltre alla formazione, per il secondo anno consecutivo la SRdS si è messa a disposizione del pubblico per reperire e trasmettere informazioni e approfondimenti, relativi alle nuove norme legate all’emergenza Covid: dalle regole di sicurezza sanitarie alle procedure per l’assegnazione di ristori e contributi ad associazioni, società ed operatori sportivi.

Il 2022 è stato un anno importante anche nei risultati agonistici di rilievo nazionale e internazionale in tantissime discipline, uno su tutti il titolo iridato della ginnasta fabrianese, Sofia Raffaeli. Lo confermano i 3 Collari d’Oro e le 2 Palme d’Oro al merito tecnico, ottenute dallo sport marchigiano lo scorso novembre nell’ambito della annuale cerimonia organizzata dal CONI per assegnare la massima onorificenza agli operatori del settore.

Premiati con il Collare d’Oro Tommaso Marini, Campione Mondiale Fioretto Maschile a Squadre; Leandro Ausibio Mosca, Campione Mondiale Pallavolo; Sofia Raffaeli, Campionessa Mondiale Concorso Generale Individuale Ginnastica Ritmica.

Premiati con la Palma d’Oro al merito tecnico Maria Elena Proietti Mosca (Fioretto) e Giovanna Trillini (Fioretto).

A chiudere in bellezza quello che è da tutti considerato un anno d’oro ci sono le Feste dello Sport. Si tratta di 5 premiazioni, organizzate a dicembre scorso dalle Delegazioni Provinciali del CONI con i patrocini della Regione, Provincie e Comuni di appartenenza, e tornate in presenza dopo lo stop dovuto alla pandemia nel 2020, che hanno assegnato oltre 150 riconoscimenti fra Stelle al Merito Sportivo e premi speciali. “Si tratta di eventi molto sentiti che organizziamo per ringraziare ufficialmente le società e tutte le persone che vi lavorano perché è prima di tutto merito loro se la nostra Regione è cresciuta così tanto a livello sportivo. E’ davvero una grande soddisfazione vedere le Feste dello Sport nuovamente in presenza, consideriamolo di buon auspicio per il nuovo anno”, conclude il Presidente Luna.