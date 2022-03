Il cordoglio della Fondazione Pergolesi Spontini per la scomparsa del prof. Armando Ginesi

Con profonda commozione, la Fondazione Pergolesi Spontini ha appreso la notizia della scomparsa del prof. Armando Ginesi, e si stringe al dolore della sua famiglia. Dal 2001 al 2004, nominato Consigliere di Amministrazione, ha accompagnato i primi anni di vita della Fondazione Pergolesi Spontini e ne ha sostenuto poi, da privato cittadino e “Amico”, le attività ed i progetti.

“Fermamente convinto del valore che tale istituzione avrebbe potuto rappresentare per il mondo culturale non solo locale, ma anche nazionale ed internazionale, il prof. Armando Ginesi non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno e la sua vicinanza”, fa sapere Lucia Chiatti, Direttore Generale della Fondazione Pergolesi Spontini, che ne ricorda “l’immenso amore per l’arte e la cultura, l’intelligenza arguta e sensibile, l’impegno civico di un intellettuale profondamente legato alla vita della nostra città. Lo ricordiamo con grande stima e affetto”.

*******************************

Fondazione Pergolesi Spontini

Teatro G.B. Pergolesi

www.fondazionepergolesispontini.com