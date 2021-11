Il Cortometraggio Anna in concorso al David di Donatello 2022

Breaking news cinematografica per la neonata associazione Artistic Picenum, realtà dinamica e vivace del terzo settore piceno.

Il corto Anna, diretto dal regista Vincenzo Palazzo, girato nei suggestivi scorci della Città di Grottammare, è stato ammesso al prestigioso premio italiano David di Donatello, diretto dall’ Accademia Nazionale del Cinema.

Riconoscimento cinematografico, ambito e blasonato sin dal 1956, vedrà in concorso nel 2022 il ciak grottammarese, nella sezione cortometraggi contribuendo a diffondere ulteriormente la già affermata immagine culturale e turistica della cittadina, in una kermesse dalla grande risonanza mediatica.

Il cortometraggio è stato realizzato nel periodo estivo a Grottammare, riscuotendo grande partecipazione di comparse e suscitando notevole curiosità ad inizio Settembre, dove in una prima nazionale dal titolo “CreazionEmozione”, ha riscosso grande notorietà locale per il coraggio e la sensibilità artistica, con la quale ha affrontato la tematica dell’ Alzheimer, attraverso il linguaggio della cinematografia.

Le prime dichiarazioni sono affidate alla celebre attrice Daria Morelli, assoluta protagonista nella pellicola al fianco del fumettista Angelo Maria Ricci:

“Ogni film è un lavoro di squadra, dove ognuno, dona il meglio di se stesso, se crede in quello che svolge, e lo fa con passione, professionalità ed umanità. Si cresce insieme, si soffre insieme, si gioisce insieme. Essere entrati nella categoria short con Anna mi riempie di gioia. Ho amato il personaggio di Anna, ho cercato di darle un’ anima e credo venga notato ed apprezzato dalla critica cinematografica nazionale.”

Profonda soddisfazione da parte di tutto lo staff dell’ Artistic Picenum, che esprime profonda gratitudine all’ amministrazione comunale grottammarese, per la vicinanza ed il patrocinio sentito all’ evento sin dalla fase ideativa, nelle figure del Sindaco Enrico Piergallini e dell’ Assessore Monica Pomili.

L’ente policulturale continuerà con la sua programmazione pre natalizia; in programma due inediti show omaggio alla danza locale, nella giornata dell’ 11 dicembre con special guest Dado ed il cantante Davide De Marinis, ed omaggio al blues, con la partecipazione della cantautrice Mariella Nava e degli SugarFriends, il 18 dicembre presso il Teatro delle Energie.

Inoltre una delegazione associativa si è recata, nella giornata di Lunedi 29 Novembre, presso il Teatro Masini di Faenza, ospite del patron del premio “Alberto Sordi” Pasquale di Camillo, diretto da Giovanni D’ Angella e della show girl Penelope Landini.

Al fianco dei comici Max Pisu e Claudio Sciara, hanno visto la consacrazione nel concorso umoristico della giovane cabarettista Francesca Puglisi, nuovo talento in rosa del teatro nazionale.

