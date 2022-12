Il Gospel in piazza a Monte San Giusto domenica 18 dicembre

Domenica 18 dicembre alle ore 17,30 piazza Aldo Moro sarà il teatro del concerto del quintetto Gospel Voices Family, evento organizzato dall’Associazione Commercianti Sangiustesi con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco di Monte San Giusto.

In caso di maltempo il concerto si terrà dentro il teatro Durastante.

Gospel Voices Family è quintetto nato nel 2018 con la direzione artistica del tastierista Dario Dal Molin, conosciuto per le sue numerose collaborazioni con artisti di black music di fama internazionale. Assieme ad un gruppo di talentuosi cantanti di origine afroamericana e africana, residenti in Italia, propone un repertorio di brani sia classici che moderni del mondo musicale Gospel. I cantanti hanno una grande esperienza di palco, principalmente in ambito blues, soul e rhythm’n’blues: sono spesso ospiti di popolari trasmissioni televisive, hanno partecipato a talent show come “The Voice of Italy” su Rai2 e “X Factor” e soprattutto sono stati i coristi di pop star italiane quali Zucchero, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Mario Biondi, Giorgia. L’alto profilo professionale dei Gospel Voice Family è la garanzia di un concerto appassionante e divertente che i commercianti di Monte San Giusto regalano alla città per le feste natalizie.

Leslie Sackey voce

Ariane Salimata voce

Jennifer Vargas voce

Fatima Diallo voce

Dario Dal Molin piano

San Severino Blues Marche Festival

XVI edizione Winter

