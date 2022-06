Il Liceo Artistico Apolloni ha partecipato all’iniziativa “Corsa contro la fame”

Con orgoglio e grazie all’impegno delle proff. Stefania Binucci e Roberta Casiraghi, il Liceo Artistico Apolloni di Fano ha partecipato all’iniziativa “Corsa contro la fame”, promossa da Azione contro la Fame e patrocinata dal CONI. Si tratta del progetto didattico, sportivo e solidale più grande al mondo, che ha coinvolto 120 mila studenti in 82 città italiane. Gli studenti hanno seguito un percorso didattico di sensibilizzazione finalizzato ad illustrare loro le cause strutturali e le conseguenze della fame, che colpisce 811 milioni di persone nel mondo; successivamente si sono mobilitati per diventare parte attiva del progetto e hanno coinvolto familiari, amici e vicini di casa sulle tematiche affrontate. A fronte della loro opera di sensibilizzazione hanno ricevuto una promessa di donazione per ogni tratto di corsa svolto durante la giornata conclusiva del 12 maggio 2022. Abbiamo raccolto oltre 1000 euro che serviranno ad acquistare bustine di cibo terapeutico che salveranno la vita di 46 bambini malnutriti! Azione contro la Fame è un’organizzazione umanitaria internazionale leader nella lotta contro le cause e le conseguenze della fame. Da 40 anni, in circa 50 Paesi, salva la vita di bambini malnutriti, assicura alle famiglie acqua potabile, cibo, cure mediche e formazione, consentendo a intere comunità di vivere libere dalla fame.

