Il marchigiano Daniele Bartocci nella Top3 Under 40 del Premio Ussi

C’è anche il giornalista Daniele Bartocci sul podio del Premio Ussi “Lo Sport e chi lo racconta” intitolato alla memoria di Franco Lauro. Il giovane marchigiano è entrato in queste ore nella Top3 nazionale del Premio, sezione under 40 carta stampata e web, grazie a un servizio esclusivo sul primo anno italiano di Julio Velasco (Tre Valli Jesi, 1983-84, serie A2 Volley). Come filo conduttore di questa edizione proprio lo sport e le grandi storie, emozioni, personaggi vincenti e storytelling. Daniele Bartocci ha tracciato una sintesi della prima avventura italiana di Julio Velasco: dalla sua abitazione a Pianello Vallesina al temporaneo primato nella classifica di serie A2, passando per la prima trasferta italiana a Catania e una delle sue prime vacanze italiane ad Ortisei. Il tutto avvalendosi di reperti storici e documenti ingialliti del tempo, come riportato anche nel suo libro uscito nel 2021. Pagine nelle quali si intrecciano aneddoti di vita e di sport all’arrivo in Italia di Velasco, oltre alle particolari abilità, capacità gestionali e metodologie di lavoro del tecnico argentino, diventato poi profeta della nazionale italiana con la quale ha vinto tutto, considerati i 2 campionati del mondo, 3 ori europei e 5 world league, mancando la vittoria alle olimpiadi (dove è stato argento ad Atlanta 1996). La premiazione avverrà il 4 aprile 2022 a Roma, al Salone d’Onore del Coni, alla presenza di illustri personaggi sportivi e istituzionali. La giuria del premio è composta da Gianfranco Coppola, presidente Ussi, con il consiglio di presidenza formato da Mimma Caligaris, Riccardo Signori, Giuliano Veronesi, Mario Zaccaria, Mario Frongia, Guido Lo Giudice. Con loro Vittorio Di Trapani per la Federazione nazionale della Stampa italiana; Dino Frambati per l’Ordine dei giornalisti, Valerio Piccioni (Gazzetta dello Sport), Francesco De Core (Corriere dello sport), Luisa Rizzitelli (Il Fatto Quotidiano) e Mauro Berruto, giornalista, ex ct pallavolo e tiro con l’arco. L’ennesimo premio, dunque, per il giornalista Daniele Bartocci, che ha ricevuto pochi giorni fa alla Borsa Italiana di Milano il premio Giornalista dell’anno 2022 e comunicazione in occasione di Innovation&Leadership Le Fonti Awards 2022 (FOTO). Nell’ultimo periodo Daniele Bartocci ha scritto il libro Happy Hour da fuoriclasse al barTocci (raccontando la prima avventura italiana di Julio Velasco risalente a 39 anni fa) e ottenuto vari premi quali miglior giornalista sportivo giovane al Renato Cesarini, il premio miglior blogger sportivo 2020 e per due anni consecutivi il Myllennium Award riservato ai migliori talenti millennials italiani.

