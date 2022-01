Il post Videx-Pineto con Massimiliano Ortenzi e Manuele Mandolini. Il coach e lo schiacciatore di Grottazzolina commentano il successo sulla capolista.

Una vittoria di spessore, relativamente utile in termini di classifica ma fondamentale dal punto di vista della mentalità, per i tempi e i modi in cui è arrivata. Due ore abbondanti di gioco, il vantaggio, la risposta veemente di Pineto, la rimonta iniziata dopo un terzo set psicologicamente probante e completata con tenacia, intensità e sangue freddo. Nel match di mercoledì sera c’è la sintesi del volley di alto livello, la cartina di tornasole verso il bersaglio grosso.

“Era molto difficile fare pronostici alla vigilia perché entrambe le squadre venivano da un lungo stop – ha dichiarato coach Massimiliano Ortenzi – ma insieme ai ragazzi ci eravamo detti che la gestione degli errori avrebbe fatto la differenza. Ci siamo complicati un po’ la vita nel secondo set e nel finale del terzo, Pineto ha tanta qualità e quando gli abbiamo concesso margini di manovra ha preso fiducia e fatto vedere giocate importanti ma sono contento per la prestazione della squadra. Non era affatto scontato giocare a questi livelli a distanza di tre settimane dall’ultimo match ufficiale.”

Il girone di andata è finalmente archiviato, adesso testa a Garlasco perché il prossimo mercoledì 19 gennaio (ore 20.30) la Videx sarà chiamata al recupero della prima giornata di ritorno al PalaRavizza di Pavia: “E’ un periodo molto particolare ma bisogna adattarsi – ha aggiunto Ortenzi – Abbiamo la fortuna di poter continuare a giocare perciò dovremo farci trovare pronti in qualunque circostanza.”

Soddisfazione palpabile anche nelle parole di Manuele Mandolini, lo schiacciatore classe ’90 ha trascinato la squadra nei momenti chiave risultando a più riprese determinante nell’economia della gara: “E’ stata una gran bella partita, ci tenevamo a far bene davanti ai nostri tifosi e l’abbiamo dimostrato ottenendo il miglior risultato possibile. E’ una grossa iniezione di fiducia che ci farà sicuramente bene in vista dei prossimi impegni.”