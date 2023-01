Il Prefetto di Ascoli incontra il Sindaco di San Benedetto del Tronto

Nell’ambito di una riunione convocata in Prefettura, nel corso della quale sono state affrontate diverse tematiche di interesse del Comune di San Benedetto del Tronto, il Prefetto di Ascoli Piceno, Carlo De Rogatis, ha incontrato il Sindaco Antonio Spazzafumo, unitamente al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale del Comune.

Le questioni oggetto di approfondimento della riunione, alla quale hanno partecipato anche i vertici provinciali delle Forze dell’ordine e i rappresentanti di Autostrade per l’Italia, sono state la sicurezza sull’Autostrada A14, la pianificazione dei profili di ordine pubblico in occasione degli eventi correlati al Carnevale e alla Santa Pasqua 2023, l’aggiornamento dello stato di attuazione dei progetti per gli impianti di videosorveglianza da implementare nell’area urbana di San Benedetto del Tronto.

Oltre a tali tematiche, inerenti prettamente ai profili di ordine e sicurezza pubblica, il Sindaco Spazzafumo, su espressa richiesta del Prefetto, ha relazionato sulla situazione generale amministrativa dell’Ente, evidenziando le dinamiche che caratterizzano l’attività dell’Amministrazione comunale.

Il Prefetto De Rogatis ha richiamato l’attenzione sulla necessità che tutti gli organi del Comune, nel rispetto della dialettica tra maggioranza e opposizione, convergano in un’unica direzione, intercettando le reali esigenze dei cittadini e perseguire il benessere dell’intera collettività sanbenedettese.

