Il premio Oscar Stefano Massini a Montecassiano

Big della musica, del teatro e della filosofia a Montecassiano, uno dei borghi più belli d’Italia (in Provincia di Macerata nelle Marche) dal 27 luglio al 7 agosto all’interno della Macsi festival (i biglietti sono in vendita al seguente link https://www.ciaotickets.com/location/piazza-unit%C3%A0-ditalia-montecassiano-mc?fbclid=IwAR1PM8po1VR2UPiBD9-OCzdof4VTdXo17UJsczPCV2rxwZa5KkSYZvK2-pM) o all’ufficio turistico.

Stefano Massini, reduce dalla vittoria dell’Oscar per il teatro, ha scelto l’incantevole borgo di Montecassiano per l’unica data, in esclusiva regionale nelle Marche, del suo spettacolo “Quando sarò capace di amare – Massini racconta Gaber”, il 27 luglio in piazza Unità d’Italia con l’orchestra multietnica di Arezzo.

Un palco d’eccezione e di grande fascino insieme all’atmosfera unica che solo il cuore del borgo sa creare, faranno da sfondo al noto giornalista e racconta storie che coinvolgerà il pubblico in un viaggio di echi e rimandi, in un unico grande omaggio a Gaber. (Biglietti https://www.ciaotickets.com/biglietti/stefano-massini-racconta-gaber-quando-saro-capace-di-amare-montecassiano).

Il 4 agosto sarà la volta di uno dei più grandi jazzisti al mondo: Paolo Fresu impegnato nel trio con Dino Rubino e Marco Bardoscia in una serata nel segno della grande musica sempre in piazza Unità d’Italia a fare da scenografia a un trio che sfrutta la grande capacità empatica dei suoi componenti per comporre arte e comunicare vita (biglietti: https://www.ciaotickets.com/biglietti/paolo-fresu-trio-montecassiano?fbclid=IwAR09DPZqZqSdXlVtl9hfDqQw5m8hWGLW6iwxt8HJU9Lkd4zj3iC8KseZxj8).

Sarà il professor Vito Mancuso a concludere il festival il 7 agosto con la presentazione del suo ultimo libro “La mente innamorata” in un viaggio che sarà una lezione tra ragione e irrazionalità ( https://www.ciaotickets.com/biglietti/lectio-del-prof-vito-mancuso-la-mente-innamorata-montecassiano?fbclid=IwAR2BWC71o2lJGvJrpeUUlugEMxZ4Wqj99PFUWuUv-Z6vt4ZxplirzFh0NTA ).

Sabato 6 agosto il concerto de Le Nuvole porterà tra le vie del borgo la musica di Fabrizio De Andrè (ingresso gratuito).