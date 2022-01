Il presidente delle Pro Loco di Pesaro e Urbino si complimenta con l’Assessore Daniele Vimini

“Le mie congratulazioni personali all’Assessore alla Cultura del Comune di Pesaro, Daniele Vimini, per il prestigioso riconoscimento di miglior assessore alla cultura 2021 da parte di una delle riviste più autorevoli. Anche le Pro Loco di Pesaro e Urbino si uniscono al plauso corale da parte del territorio al vice Sindaco di Pesaro per il suo impegno nel valorizzare le ricchezze culturali come ragione di crescita, nel sostenere la bellezza locale e a farla apprezzare in Italia e nel mondo come meta di turismo culturale. Una conferma ancora più significativa in questi anni difficili di pandemia avvalorata dalla capacità di interagire, ascoltare e dialogare, in virtù di un forte spirito di collaborazione, con le Pro Loco, esempio splendido di volontariato partecipe, che offre il proprio tempo con abnegazione nella valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità. Una visione sinergica, che si dimostra la migliore via da percorrere per ripartire in questo nuovo anno, nella speranza che possa essere l’anno di fine pandemia”.

Damiano Bartocetti

Presidente Comitato Pro Loco Pesaro e Urbino