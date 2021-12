Il Propeller Club di Ancona dona una targa all’Ammiraglio Moretti

Ancona – Si sono tenuti ieri sera in video conferenza lo scambio degli auguri dell’International Propeller Clubs Nazionale con la Marina Militare Italiana, il Comando Generale delle Capitanerie, il MIMS e Assoporti. L’evento ha visto la partecipazione dell’Amm. di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto Sottocapo di Stato Maggiore Marina Militare, dell’Amm. Ispettore Capo (CP) Nicola Carlone Comandante Generale Capitanerie di Porto, di Rodolfo Giampieri Presidente Assoporti, Stefano Messina Presidente Assarmatori, Mario Mattioli Presidente Confitarma e Alessandro Santi Presidente Federagenti, coordinati da Umberto Masucci Presidente The International Propeller Clubs

L’International Propeller Club Port of Ancona ha partecipato all’evento collegandosi dalla Sala Marconi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ad Ancona con una nutrita delegazione di soci, dal Commissario Straordinario dell’Authority, Ammiraglio Giovanni Pettorino e dall’Ammiraglio Enrico Moretti ex Direttore Marittimo del Porto di Ancona, socio onorario del Club dorico che da pochissimi giorni ha passato il testimone al Capitano di Vascello Donato De Carolis. Proprio a tal ragione il Club di Ancona ha voluto ringraziare l’Ammiraglio Moretti donandogli una targa come segno di apprezzamento da parte dei soci all’eccellente lavoro svolto durante il suo incarico.

“Ritengo doveroso donare questa targa in nome di tutti i soci – ha dichiarato Andrea Morandi Presidente dell’International Propeller Club Port of Ancona – all’amico e socio onorario Enrico Moretti per il grande lavoro svolto durante questo periodo. Anni particolari e difficili in cui l’Ammiraglio Moretti nella sua funzione, ha dimostrato grandi capacità, agevolando le attività del cluster marittimo anconetano”.

“E’ un onore e un piacere ricevere questa targa – ha rimarcato l’Ammiraglio Enrico Moretti – dagli amici di un Club di cui mi onoro di appartenere. Un Club, quello di Ancona, che ho visto nascere nel 2018. Anche questo è un tassello che arricchisce la mia bella esperienza qui ad Ancona che, come ho avuto modo di dire in più occasioni questi giorni, rafforza il legame instaurato con la città”.

“Una bella occasione quella di vedere il Cluster marittimo nazionale proprio prima delle festività natalizie – ha rimarcato il Commissario Straordinario Adsp Ammiraglio Giovanni Pettorino – d’altronde il Propeller Clubs ha ormai da anni questa formidabile propensione nell’essere promotore di tutta una serie di iniziative volte a diffondere la cultura della navigazione, del trasporto e della logistica così come proposte dirette a promuovere lo sviluppo di sinergie tra tutti i soggetti coinvolti al fine di migliorare l’efficienza del sistema Italia. Oggi poi la giornata è particolarmente lieta con la consegna di questa targa all’Ammiraglio Moretti cui auguro, come d’uopo, buon vento”.