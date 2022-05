Il PSR Marche per il biennio 2021/2022: prosegue il ciclo di incontri col territorio

È iniziato, da Macerata Feltria, il nuovo ciclo di incontri sul territorio per presentare i bandi aperti e di prossima emissione nel primo semestre 2022. Una “grande partecipazione e interesse” ha contraddistinto la prima giornata di confronto con imprenditori agricoli, rappresentanti delle associazioni, mondo accademico, istituzioni e cittadini. L’intento, spiega il vicepresidente Mirco Carloni, assessore all’Agricoltura, “è quello di illustrare i bandi promossi dal PSR Marche più adeguati alle caratteristiche e alle esigenze produttive degli operatori agricoli nei diversi territori: le Marche sono una regione molto variegata, in cui sono presenti realtà produttive con differenti bisogni. Il PSR Marche, dunque, intende offrire una risposta mirata, per proporre un sostegno concreto, studiato e articolato anche in base alle istanze e alle necessità espresse proprio dal mondo agricolo in tutte le sue sfaccettature. La presenza del presidente Francesco Acquaroli agli appuntamenti di Arcevia e Potenza Picena testimonia, inoltre l’attenzione della Regione verso il settore primario”. Sette gli appuntamenti che si snoderanno lungo tutto il territorio regionale: si è iniziato il 18 maggio da Macerata Feltria (PU), per proseguire il 19 maggio ad Arcevia (AN), il 20 maggio ad Appignano del Tronto (AP), il 24 maggio a Ortezzano/Valdaso (FM), il 25 maggio a Cartoceto (PU), il 26 maggio a Potenza Picena (MC) per concludersi a Sant’Angelo in Vado (PU) il primo di giugno, sempre con inizio alle ore 17.30. “Gli incontri – conclude il vicepresidente Carloni – rappresenteranno anche l’occasione per favorire il confronto e la condivisione in tema di politiche rurali e fornire qualche anticipazione sulla nuova programmazione 2023/2027, dove sono previsti importanti cambiamenti per rilanciare il sistema agricolo regionale”.

Gli appuntamenti si svolgeranno in presenza, ma, per quanti non potranno partecipare, è prevista la diretta on line sui canali social del PSR Marche. Link: www.facebook.com/PSRMarche/ – www.youtube.com/user/quiblogpsrmarche