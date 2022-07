Il regista Giuseppe Piccioni all’Arena Gabbiano per “L’ombra del giorno”

Serata da non perdere al Gabbiano, dove l’ospite di giovedì 14 luglio alle ore 21:30 sarà un grande regista italiano come Giuseppe Piccioni, che presenterà in Arena il suo ultimo film: L’ombra del giorno, interpretato da Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli.

Il film è ambientato nella sua città, quella Ascoli Piceno dove il regista è nato e vissuto, nel 1938. Il protagonista, un veterano della prima guerra mondiale, ora simpatizzante del fascismo, è il proprietario di un ristorante nella famosa piazza del Popolo. Ma la sua vita verrà stravolta per sempre dall’incontro con una giovane ragazza, che nasconde più di un segreto…

Giuseppe Piccioni racconterà genesi e crescita di questa sua ultima opera, che segue un percorso artistico di straordinario successo: dal debutto con Il grande Blek (1987), sono seguiti infatti film che hanno sempre riscosso il consenso del pubblico: Chiedi la luna (1990), Condannato a nozze (1992), Cuori al verde (1996), Fuori dal mondo (1998), Luce dei miei occhi (2001) – questi ultimi due i film che hanno riscosso i premi più importanti – e poi ancora La vita che vorrei (2004), Giulia non esce la sera (2009), Il rosso e il blu (2012) e Questi giorni (2016). Come si può notare, i sei anni di silenzio che hanno preceduto questa sua ultima fatica sono un tempo record per lui, che evidentemente – al di là degli impegni teatrali assunti nel frattempo – ha voluto ben meditare ed elaborare una storia che lo tocca da vicino, forse più delle precedenti.

Piccioni ha definito il suo film “un Kammerspiel non claustrofobico”. Per quanto ambientato in gran parte all’interno del ristorante, l’orizzonte che esplora è infatti vastissimo, riuscendo a meravigliare a tratteggiare i vari caratteri dei personaggi e i loro differenti punti di vista. Ne deriva un’opera in grado di restare nella mente e nel cuore, anche a molto tempo della visione.

Ricordiamo inoltre che sabato 16 luglio alle ore 21:30 arriverà all’Arena Gabbiano Toilet, un appuntamento davvero unico nel suo genere. Se infatti sul grande schermo sotto le stelle verrà proiettato il nuovissimo film (in uscita nazionale proprio questa settimana) scritto, diretto e interpretato da Gabriele Pignotta, tratto dall’omonimo spettacolo teatrale di successo dello stesso regista, sarà proprio la performance dal vivo dello stesso Pignotta, nei panni del protagonista del film Flavio Bretagna, ad arricchire la proiezione e la serata con un vero e proprio spettacolo live.

Per chi voglia saltare la fila alla cassa ricordiamo che è sempre possibile acquistare i biglietti in prevendita online sul sito www.cinemagabbiano.it.

—

Cinema Gabbiano

Via Maierini 2, Senigallia (AN)

Tel. 071.65375

[email protected]

www.cinemagabbiano.it

Facebook: Cinema Gabbiano Senigallia

Instagram: cinemagabbiano