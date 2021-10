IL ROTOLO RITROVATO: tavola rotonda a Palazzo Campana di Osimo

Si terrà domenica 17 ottobre alle ore 17.00 presso l’Aula Magna di Palazzo Campana l’iniziativa ‘IL ROTOLO RITROVATO. Tavola rotonda sul rotolo di Ester della collezione Campana dopo il recente restauro’, promossa dall’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente di Osimo, con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche e della Comunità ebraica di Ancona.

L’iniziativa intende promuovere la conoscenza del rotolo in pergamena illustrata con le ‘Storie di Ester’ della collezione Campana, ritrovato casualmente nel 2016, insieme ad altri fogli sparsi, all’interno di un mobile collocato nella Biblioteca Storica, e poco dopo inventariato, digitalizzato e restaurato.

Si tratta di due frammenti staccati tra loro costituenti la parte centrale di un rotolo di Ester -di cui sono perdute la parte iniziale e quella finale-, che riporta il testo ebraico dell’omonimo libro biblico, tradizionalmente letto durante la festività ebraica di Purim.

Il rotolo dell’Istituto Campana è la copia settecentesca di un documento più antico ed appartiene alla categoria Gaster II, dal nome dei primi esemplari studiati nella collezione inglese del rabbino e studioso Moses Gaster (1856–1939). Essi sono caratterizzati da una decorazione con archi intercalati da colonne tortili poggianti su basi ornate da rose; sopra la balconata che corre lungo gli archi troviamo motivi floreali e uccelli (galletti, pavoni, tacchini).

L’iniziativa, che ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza dell’esemplare dal punto di vista storico artistico, collezionistico e liturgico e più in generale del patrimonio ebraico che l’Istituto Campana conserva, ha già ottenuto il contributo dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura, che ne ha riconosciuto il valore scientifico.

Alla tavola rotonda interverranno Vittorio Robiati Bendaud, coordinatore Tribunale Rabbinico del Centro Nord Italia; Roberta Tonnarelli, conservatrice presso la Sinagoga e Museo Ebraico Fausto Levi di Soragna (PR) e Monica Bocchetta, docente all’Università di Macerata.

Nell’occasione saranno esposti per la prima volta al pubblico il Rotolo di Ester e una selezione di volumi antichi in lingua ebraica della Biblioteca Storica Campana.

Al termine degustazione di piatti tradizionali ebraici a cura dell’IIS “A. Einstein- A. Nebbia” di Loreto.