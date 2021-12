Il Sindaco Valeria Mancinelli sulla scomparsa di Marco Morico

“Un pezzo importante della cultura e della storia del territorio che ci ha lasciato”: il Sindaco Valeria Mancinelli si unisce sentitamente al cordoglio degli ambienti culturali e di tanta parte del capoluogo per la scomparsa di Marco Morico, intellettuale, uomo di Teatro, promotore, (co)fondatore e animatore di compagnie teatrali e di veri e propri pilastri della cultura, quali Amat, Teatro stabile delle Marche, Inteatro, Orchestra regionale, Mediateca delle Marche, Teatro alle Cave, Tee, Centro Enriquez e altro ancora. Ha inoltre collaborato alla prima legge regionale sulla Cultura. Una persona colta e misurata, ricca al contempo di passione e voglia di fare in favore del territorio, come testimonia l’impegno per la sua ultima “creatura”, l’associazione Vista mare. Da parte del Sindaco e della Amministrazione un pensiero riconoscente e un ricordo.

