Il tour di Centodieci è ispirazione arriva a Fermo

Un viaggio alla scoperta di una storia imprenditoriale di successo, fatta di passione e creatività: torna anche

in presenza il tour sul territorio di Centodieci con l’imprenditore Oscar Farinetti.

La prima tappa del nuovo spettacolo si terrà a Fermo lunedì 8 novembre alle ore 18.30 presso il Fermo

Forum.

L’evento si inserisce nel programma “Centodieci è Ispirazione incontra Oscar Farinetti”, il ciclo di incontri

che la piattaforma culturale di Banca Mediolanum organizza con l’intento di favorire il contatto diretto con

personalità che incarnano modelli d’eccellenza in diversi settori professionali.

Con questo spirito Centodieci è lieta di incontrare e intervistare Oscar Farinetti, alla scoperta di spunti e

consigli interessanti per creare e gestire un’attività di successo. L’imprenditore racconterà la sua storia,

analizzando i suoi importanti traguardi e soprattutto ponendo l’attenzione sui suoi errori, su come con il

senno di poi avrebbe potuto evitarli ma anche come gli stessi l’hanno aiutato a crescere e migliorarsi per il

futuro.

In occasione dell’incontro verrà presentato il suo ultimo libro “Never Quiet”, in cui l’autore mostra cosa

significa per lui “fare impresa” con coraggio, quali sono i valori essenziali del buon “mercante” ma anche cosa

vuol dire scontrarsi con la burocrazia e come scegliere buoni compagni di viaggio.