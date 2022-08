Il “Verde abbraccio” di Americo Marconi il 25 agosto al Festival Letterario Riviera delle Palme

Giovedì 25 agosto alle 18.30, presso lo Chalet Kontiki sul lungomare di San Benedetto, ultimo appuntamento dell’estate per il Festival Letterario Riviera delle Palme, con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto, organizzato dalla Omnibus Omnes OdV. Americo Marconi presenterà la sua ultima opera, “Verde Abbraccio”. Si tratta di un saggio di ispirazione enciclopedica nel quale l’autore raccoglie miti, leggende, racconti popolari e personali intorno a quaranta piante: dall’Abete, al Lauro, alla Palma, alla Quercia, fino alla Vite. Una ricerca che porta a una constatazione: ogni cultura – quella dei nativi d’America, la buddhista, la mesopotamica, l’egizia, la greco romana, la cristiana, la celtica – vede in un albero l’uomo stesso e la possibilità di collegare la terra al cielo. Ma la distruzione attuale delle foreste e il diffuso inquinamento ambientale dimostrano che l’armonia tra l’uomo e la natura è compromessa. Questo libro ha l’intento di portare alla luce e ristabilire questo legame ancestrale perché, se l’umanità lo perdesse, condannerebbe e distruggerebbe se stessa e le altre specie viventi. A presentare saranno la giornalista Rosita Spinozzi e Giampietro De Angelis, e a curare le letture sarà Simone Cameli. Con questo incontro si chiude la seconda edizione del Festival Letterario Riviera delle Palme, che quest’anno ha avuto una impronta a carattere etico e storico. Commenta il direttivo della Omnibus Omnes: “Siamo soddisfatti delle opere che abbiamo selezionato e offerto al pubblico. Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti, e ci vedremo nel 2023 per la terza edizione”.

