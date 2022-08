Immigrazione, attività incessante della Polizia ad Ancona

Anche a Ferragosto continuano le attività della Questura di Ancona in materia di Immigrazione. Il personale della Questura ha infatti eseguito l’accompagnamento presso il C.P.R. di Bari, di un cittadino nigeriano, in esecuzione di un provvedimento di espulsione giudiziaria emessa dall’ufficio di Sorveglianza di Ancona ai sensi dell’art. 15 T.U.I. in quanto soggetto ritenuto ancora pericoloso. Lo straniero era stato condannato a 5 anni e 7 mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti.

Ancora, un 33enne tunisino privo di documenti idonei alla permanenza in Italia è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e per aver fornito false generalità agli operatori di Polizia. Lo stesso prima di essere accompagnato in Questura era stato soggetto a controllo insieme ad un altro tunisino, 30enne, regolare, in quanto segnalati perché intenti a urlare e ascoltare musica a tutto volume nei pressi di Piazza Ugo Bassi. All’irregolare veniva contestata anche la violazione dell’ordinanza del Sindaco contro il consumo di alcol, in quanto stava consumando birra al momento del rintraccio.

