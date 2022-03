Immigrazione clandestina, operazioni della Polizia ad Ancona

Continua l’attività della Polizia di Stato, impegnata quotidianamente nei servizi disposti dal Sig. Questore.

Nella giornata di ieri personale della Questura ha eseguito l’accompagnamento in frontiera, presso lo scalo aereo di Milano, di un cittadino albanese di 37 anni, in esecuzione di un provvedimento di espulsione giudiziaria.

Lo straniero, oltre ad avere precedenti per furto, aveva a suo carico condanne per violazione della legge in materia di spaccio di stupefacenti,

Il cittadino albanese, prelevato da personale della Polizia di Stato dal locale Istituto di Pena, è stato accompagnato presso il predetto scalo aereo ed è stato successivamente scortato in Albania da personale specializzato dell’Ufficio Immigrazione.

Nel corso della settimana l’Ufficio Immigrazione ha emesso 3 ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale nei confronti di stranieri irregolari sul territorio nazionale.

Inoltre, a seguito di accertamenti dell’Ufficio Immigrazione il Sig. Questore ha disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Brindisi, in attesa di rimpatrio con volo dedicato, di un cittadino nigeriano di 24 anni. Lo straniero, gravato da numerosi precedenti per furto e per violazione della normativa sugli stupefacenti, è stato rintracciato sul territorio e accompagnato presso il predetto C.P.R. da personale del Compartimento Polizia Ferroviaria delle Marche.