Immigrazione clandestina, report sui controlli della Polizia ad Ancona

Continua la quotidiana attività della Polizia di Stato diretta a garantire la sicurezza dei cittadini anche attraverso il contrasto all’immigrazione clandestina e, di converso, l’accoglienza ai soggetti aventi diritto. In particolare, nel primo trimestre del 2023 oltre n. 4200 sono stati i permessi di soggiorno emessi dall’Ufficio Immigrazione, in maggioranza per motivi di studio e lavoro.

Particolare attenzione è stata rivolta alle Formalizzazioni di Protezione Internazionale, con ben 675 pratiche avviate, che attestano l’importanza dell’accoglienza nei riguardi di soggetti che fuggono da paesi in guerra o che non garantiscono diritti fondamentali della persona. Sul fronte dell’illegalità invece, già 9 ( nove) gli accompagnamenti presso i CPR presenti sul territorio nazionale, di individui privi dei titoli per la permanenza, che verranno rimpatriati con voli dedicati. Inoltre, personale della Questura di Ancona specializzato ha eseguito n.5 accompagnamenti presso le frontiere aeree, n.2 allontanamenti di cittadini comunitari e ben 17 espulsioni amministrative. Infine 25 i provvedimenti del Questore, di cui 18 ordini di allontanamento e 7 misure.