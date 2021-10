In arrivo la fiera del tartufo bianco di Pregiato di Pergola. Il 10 ottobre la seconda giornata della 25esima edizione della Fiera Nazionale.

In arrivo la fiera del tartufo bianco di Pergola, domenica

La città dei Bronzi dorati, dopo aver aperto ufficialmente la stagione degli eventi nelle Marche dedicati al re della tavola, concede il bis.

Domenica 10 ottobre, uno dei Borghi più belli d’Italia, ospita la seconda giornata della 25esima edizione della Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola.

Buono l’inizio. Nonostante le limitazioni per la pandemia, in tanti sono arrivati in città per una immersione tra gusto e cultura.

Ottima affluenza lungo la mostra mercato, dove insieme al tartufo sono in vetrina tanti prodotti tipici, in primis il Pergola Rosso Doc e il visciolato, così come al museo dei Bronzi dorati.

Un successo il raduno d’auto storiche promosso dall’amministrazione comunale con l’Aci e positivo il bilancio del primo dei tre raduni camper organizzati dalla Pro loco.

La sindaca Simona Guidarelli sottolinea:

“E’ indubbiamente positivo il bilancio della prima domenica.

Dopo la pausa forzata dell’anno scorso, siamo ripartiti con entusiasmo e nel massimo rispetto delle norme di sicurezza e tutto si è svolto senza problemi.

Ma soprattutto è stato emozionante rivedere il nostro centro storico con tantissimi visitatori. Dopo un periodo lungo e difficile un bel segnale, una iniezione di fiducia, importante anche per l’economia locale”.

Domenica alle 10 l’apertura della mostra mercato dislocata nel cuore della città, corso Matteotti, ma anche in piazza Garibaldi e in altri punti per coniugare al meglio sicurezza e ospitalità.

Ospite della Fiera l’istituto Alberghiero di Piobbico.

Gli studenti e i docenti realizzeranno dei cooking show e illustreranno le attività didattiche del percorso formativo che i ragazzi svolgono durante gli anni di studio/lavoro.

Presenteranno:

i classici, tagliatelle al tartufo, crostino al tartufo, frittata al tartufo, l’innovazione, uovo a bassa temperatura con crema di zucca, filetto CBT al tartufo.

Grande novità Pergola Produce.

In piazza della Repubblica un mini expo per le aziende pergolesi, che all’interno di una tensostruttura avranno uno spazio a loro dedicato.

L’assessore Sabrina Santelli spiega:

“Nonostante un 2021 insediato ancora dalla pandemia abbiamo continuato a lavorare su diversi fronti: cultura, turismo e sviluppo economico.

Questo con la volontà di riportare al centro dell’interesse comune il lavoro, l’imprenditoria e le grandi opportunità che Pergola in questo particolare momento intende esprimere per una concreta ripresa economica e sociale.

Da parte nostra c’è stata la volontà di aggiungere al classico format della Fiera, un’altra iniziativa che abbiamo chiamato “Pergola produce”.

Orgogliosi di mostrare oltre alla produzione enogastronomica di Pergola anche il suo tessuto industriale e manifatturiero, che è fatto da tante belle realtà floride, da aziende in crescita nonostante il periodo.

Mi piace citarle perché dietro a dei semplici nomi c’è il sacrificio di tutta una vita;

e spesso anche di quello di diverse generazioni che hanno saputo nel tempo interpretare i cambiamenti e stare al passo con i mercati, anche con quelli stranieri.

Come assessore allo sviluppo economico ringrazio:

Box Marche, Comel, Joy Perfume Group, Mep spa, Noctis spa, Olipress, Rossofuoco per aver aderito.

Ma soprattutto per assicurare lavoro a centinaia di persone consentendo a tante famiglie di poter restare nel territorio.

Garantire lavoro è l’unico antidoto allo spopolamento che caratterizza purtroppo le nostre bellissime aree interne”.

Per pranzo e non solo si potranno degustare tante specialità a base di tartufo nel Salone del Gusto sotto i portici comunali, in diversi stand lungo la Fiera e nei ristoranti e negli agriturismi della città;

nei bar e nei negozi di prodotti tipici gustosi aperitivi e altre proposte enogastronomiche. Ça Pro loco & Le Bontà del Territorio, nello stand allestito in piazza Battisti, presenteranno in esclusiva una gustosa novità, ‘La Perla di Pergola’, e altre prelibatezze con prodotti pergolesi.

Alle 16, in piazza Leopardi il concerto del Melodic Living Ensemble.

Non mancheranno gli appuntamenti per i più piccoli, con con coinvolgenti attività e laboratori.

Già sabato scatterà il secondo raduno camper.

La Pro loco invita chi ama viaggiare in camper a visitare Pergola, che vanta anche il riconoscimento di ‘Città amica del turismo itinerante’.

Il programma, tra visite e degustazioni, è ideato per far conoscere la città, le sue bellezze ed eccellenze culinarie.

L’area camper attrezzata è immersa nel verde del Parco Mercatale e si trova proprio in prossimità del centro storico.

La sosta è gratuita. Per informazioni: 3385279018.

Il programma completo della kermesse nella pagina Facebook della Fiera e nel sito del Comune.

Per accedere alla Fiera è necessario il Green Pass.