In IKEA Ancona “Il tuo regalo vale doppio”: al via iniziativa a sostegno dei bambini

Ancona – Il gioco è un bisogno fondamentale, attraverso il quale i bambini creano, comunicano, si rifugiano in un mondo prezioso e sviluppano la loro personalità. Per questo in IKEA il gioco è una cosa seria e, per sostenere il diritto dei più piccoli a giocare, crescere e divertirsi, l’azienda lancia l’iniziativa “Il tuo regalo vale doppio”: dal 29 ottobre al 6 gennaio lo store IKEA Ancona invita tutti ad acquistare giochi e peluche e a lasciarli nell’apposita casetta situata dopo le casse. I giocattoli raccolti saranno donati all’associazione AMBALT Ancona che potrà così destinarli ai bambini in difficoltà per sostenere il loro diritto a giocare.

L’iniziativa partirà in occasione del lancio di SAGOSKATT, la collezione in edizione limitata composta da peluche disegnati dai bambini per i bambini, giunta al suo settimo anno, il cui ricavato delle vendite sarà donato a Fondazione ABIO Italia Onlus, l’organizzazione che in tutta Italia si occupa di accogliere bambini e famiglie che vivono un momento difficile in ospedale, assicurando loro il diritto al gioco e all’attività ricreativa. Fondazione ABIO Italia Onlus coordina l’attività delle Associazioni ABIO che in tutta Italia (5.000 volontari attivi in oltre 200 reparti) dal 1978 assicurano ai più piccoli il diritto all’attività ricreativa e lavora affinché le strutture ospedaliere siano “all’Altezza dei Bambini”.

La collezione SAGOSKATT nasce dall’iniziativa “Disegna il tuo peluche”, attraverso la quale IKEA invita i bambini di tutto il mondo a disegnare il peluche dei propri sogni, dando libero sfogo a tutta la loro immaginazione. Fra i 66.259 disegni ricevuti lo scorso novembre, sono cinque i disegni scelti da IKEA e trasformati in veri giocattoli: Dodo, Gatto, Uovo fritto, Cane sirena e Amici sandwich. Questi i peluche della collezione SAGOSKATT 2021, disponibili in edizione limitata online e nello store IKEA Ancona che saranno acquistabili dal 29 ottobre, contribuendo a sostenere ABIO.