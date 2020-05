In Italia 92 morti (32.877). I malati sono 1294 in meno di ieri

Sono 32.877 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 92 unità. Domenica l’incremento era stato di 50, ma la Lombardia non aveva segnalato decessi, mentre oggi la Regione Lombardia ne ha comunicati 34.

Sono 55.300 i positivi accertati finora e malati, con una diminuzione rispetto a ieri di 1.294. Domenica il decremento era stato di 1.158.

Sono saliti a 141.981 i positivi accertati finora e guariti, con un aumento rispetto a ieri di 1.502. Domenica l’incremento era stato di 1.639.

Il numero complessivo dei positivi accertati finora, inclusi i deceduti, i malati e i guariti, ha toccato quota 230.158.

Umbria, Calabria, Molise e Basilicata e la provincia autonoma di Bolzano registrano zero nuovi casi.

I dati sono stati comunicati intorno alle 18 di oggi dai responsabili della Protezione civile nazionale.

Sempre la Protezione civile comunica che sono 541 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12 in meno di ieri. Di questi, 196 sono in Lombardia (uno in meno di ieri).

I malati ricoverati con sintomi sono invece 8.185, con un calo di 428 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 46.574, con un calo di 854 rispetto a ieri.