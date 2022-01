Incendio a bar di un hotel di Senigallia: nessuna persona coinvolta

I Vigili del fuoco sono intervenuti in serata a Senigallia sul lungomare Mameli per l’incendio di un bar nei pressi di un hotel.

La squadra sul posto ha spento le fiamme e messo in sicurezza la zona dell’intervento.

Ci sono danni, ma non si segnalano persone coinvolte in quanto entrambe le strutture erano chiuse. Sono ovviamente arrivate anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di capire le cause che hanno innescato le fiamme che fortunatamente hanno causato solo danni materiali e non fisici nei confronti di terzi ma soltanto paura per coloro che si trovavano nei pressi.