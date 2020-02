Incendio a compattatore carta del Centro Commerciale di Senigallia

I Vigili del fuoco di Senigallia sono intervenuti alle ore 17.00 circa, per un incendio di un compattatore della carta presso il Centro Commerciale a Cesano di Senigallia.



La squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta rapidamente sul posto giungendo con due Autobotti al seguito ed ha spento le fiamme, dopodiché il contenuto e stato scaricato a terra per la bonifica. Le temperature sono state monitorate con l’ausilio di una termocamera.

Quindi si è proceduto alla messa in sicurezza della zona dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Sono comunque stati effettuati rilievi e analisi per capire cosa abbia innescato le fiamme che hanno avuto solo conseguenze materiali.