Incidente a San Quirico, due donne morte mentre rientravano a lavoro

incidente stradale ieri sera nella provincia dorica dove due donne sono morte e un’altra è rimasta gravemente ferita in un avvenuto nel territorio di Serra San Quirico (Ancona).

Illeso un uomo che viaggiava con loro su una Volkswagen Polo, finita fuori strada e caduta in un canale all’altezza dell’Abbazia di Sant’Elena. I quattro erano colleghi dell’azienda Elica nello stabilimento di Mergo, in provincia di Ancona. Stavano tornando dal lavoro quando l’auto è stata trascinata per circa 60 metri nel canale, prima di fermarsi, impigliata nella vegetazione. Lo stabilimento, su decisione della direzione aziendale, rimarrà chiuso per lutto per l’intera giornata di oggi.

Forse a causa di un malore della conducente, la vettura è uscita di strada ed è stata trascinata per circa 60 metri nel canale prima di fermarsi, impigliata alla vegetazione. Sono morte Cinzia Ceccarelli, 58 anni di Jesi (Ancona), che guidava l’auto, e Sabina Canafoglia, 51 anni, di Monsano (Ancona) che era nel posto al fianco della conducente. Sui posti dietro c’erano un’altra donna, trasportata all’ospedale di Torrette in condizioni gravi, e un uomo, ferito in maniera molto lieve, che sono riusciti a mettersi in salvo uscendo dall’abitacolo dell’auto aprendo le portiere. Sul posto hanno operato i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco con il soccorso fluviale e i Carabinieri. I due sopravvissuti sono stati tirati fuori dal canale da altri operai e dai residenti; poi sono arrivati i soccorsi.

È stato l’uomo sopravvissuto a raccontare ai soccorritori la dinamica dell’incidente. I sindacati oggi promuoveranno un incontro, in segno di solidarietà, alle ore 11 all’interno dello stabilimento Elica.