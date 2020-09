Incidente mortale in stazione di servizio sulla A14

Tragedia sulla A14 in un tratto che percorre la nostra regione dove è accaduto un sinistro che ha provocato dei morti.

Due persone sono morte in un incidente ‘autonomo’ che ha coinvolto una sola automobile nell’area di servizio “Foglia est”, nel tratto tra Fano e Pesaro in direzione nord, in corrispondenza della corsia di decelerazione. Sul luogo sono intervenuti soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Per consentire l’intervento dei soccorsi l’area di servizio è temporaneamente chiusa. La circolazione è regolare lungo il tratto.