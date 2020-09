Un uomo dell’ eta di 40 anni alla guida di una utilitaria (Panda) è in condizioni critiche, il figlio dell’età di 10 anni non ce l’ha fatta, è morto nel momento dello schianto.

L’auto su cui viaggiavano ha sbandato in curva ed è finita contro un muretto. L’incidente è avvenuto sulla provinciale 66 che collega Petritoli a Valmir vicino a Fermo.

Dalla prima ricostruzione, l’uomo di origine albanese, avrebbe perso il controllo dell’auto che si è schiantata contro un muretto e poi si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i Soccorsi del 118 e i Vigili del fuoco, ma purtroppo per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Il padre è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove ora si trova ricoverato in gravissime condizioni.

(Seguiranno nuovi sviluppi sulla vicenda e aggiornamenti)