Infarto durante concerto Stadio per Curreri: in ripresa all’Ospedale

Allarme ieri a San Benedetto del Tronto per un malore che ha colpito il cantante degli Stadio Gaetano Curreri durante un loro concerto.

Curreri, leader degli Stadio, si è improvvisamente accasciato sul palcoscenico dove si è esibito insieme al Solis String Quartet con “Canzoni da camera”.

I primi soccorsi ad opera di un medico che stava assistendo al concerto, poi la corsa in ambulanza con urgenza all’ospedale di Ascoli.

Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene”.

Così il gruppo Stadio su facebook, dopo il ricovero del frontman in ospedale per un malore che lo ha colto la scorsa notte a San Benedetto del Tronto.

“L’abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l’affetto e le belle parole spese per lui. Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili. Il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati” conclude il post. Curreri è ricoverato nell’unità di terapia intensiva cardiologica dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.