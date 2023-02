Infertilità, a Civitanova Marche incontro per le coppie

Una coppia su cinque ha problemi di infertilità. Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa il 20% delle coppie in età fertile fatica ad arrivare ad una gravidanza: una situazione spesso poco conosciuta e sottovalutata. Parlarne, capire come leggere i segnali e sapere quali strade intraprendere per poter avere un figlio sono passaggi fondamentali per riuscire a coronare il sogno di diventare genitori. Ne è profondamente consapevole il centro di Medicina della riproduzione Next Fertility GynePro, struttura con sede a Bologna che fa parte del gruppo internazionale Next Clinics.

Parte da Civitanova Marche (MC) sabato 11 febbraio il tour informativo per l’Italia dedicato all’infertilità: una serie di cinque incontri gratuiti dedicati alle coppie che sono alla ricerca di un figlio.

«Parlare di infertilità è importante perché, contrariamente a quanto si possa pensare, l’infertilità non è una patologia così rara. Statisticamente, le cause vengono ripartite a problematiche maschili, femminili e di coppia. Vi è però un 10% circa di casi dove non vi sono cause apparenti», premette il dr. Walter Ciampaglia, ginecologo specialista in Medicina della riproduzione e direttore sanitario di Next Fertility GynePro. «Età, stili di vita e infezioni possono rappresentare un ostacolo alla gravidanza. Ecco perché è sempre più necessario oggi affrontare il tema dell’infertilità con chiarezza, capire quali i problemi che possono essere alla base di una mancata maternità per arrivare a individuare la possibile soluzione». L’incontro di Civitanova Marche ha proprio questa finalità: «Incontrare le coppie, parlare con loro per instaurare un confronto aperto con lo scopo di presentare il mondo della procreazione assistita, dalle analisi alle tecniche di intervento per riuscire a coronare con loro il desiderio di dare vita a una famiglia», prosegue Ciampaglia.

All’incontro saranno presenti il direttore sanitario di Next Fertility GynePro, Walter Ciampaglia; Lodovico Parmegiani, Head of Embryology Next Clinics International e direttore del laboratorio IVF GynePro e Veronica Carotenuto, ginecologa specialista in Medicina della riproduzione.

L’incontro si svolge dalle 14.30 alle 18:00 all’Hotel Cosmopolitan, in via Alcide de Gasperi 2, a Civitanova Marche (MC). Al termine dell’appuntamento, gli specialisti saranno a disposizione per rispondere, in aree riservate, a domande o eventuali dubbi.

L’incontro è aperto a tutti ed è gratuito. Per partecipare è richiesta la registrazione scrivendo alla segreteria della clinica all’indirizzo [email protected], oppure prendendo contatti attraverso la pagina: https://nextfertilitygynepro.it/contatti/

Il tour di Next Fertility GynePro prosegue il 5 marzo a Roma all’interno dell’evento “Baby Fertilità”; il 18 marzo è in programma l’Open Day a Bologna nella sede di Next Fertility GynePro; il 15 aprile a Verona e il 20 maggio nuovamente a Bologna per un nuovo Open Day.

Next Fertility GynePro è il centro dedicato alla Medicina della riproduzione che è stato pioniere nell’ambito della fecondazione assistita in Italia, raggiungendo alti livelli qualificati negli studi di diagnosi e terapie dell’infertilità. Con un impegno quotidiano guidato dalla passione e dalla determinazione di voler perfezionare e far progredire le tecniche di procreazione medicalmente assistita, opera in stretto contatto con la comunità accademica italiana e internazionale. Next Fertility GynePro fa parte di Next Clinics, tra i maggiori gruppi in Europa dedicati alla fertilità e alla Medicina della riproduzione. Next Fertility GynePro ha sede a Bologna e ha un poliambulatorio distaccato a Verona. www.nextfertilitygynepro.it