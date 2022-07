Iniziativa della Polizia di Stato e Polizia Locale in piazza a Senigallia

Nell’ambito delle attività di prossimità e di vicinanza alla cittadinanza, nella mattinata odierna, in piazza della Libertà, si è svolta una bella iniziativa alla quale ha presenziato personale della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di P.S. di Senigallia e della Polizia Locale di Senigallia. Nell’occasione erano presenti il Dirigente del Commissariato di P.S. Vice Questore Agostino Licari ed il Comandante della Polizia Locale. Dott.ssa Barbara Assanti.

L’iniziativa rientra in una seria di attività svolte dagli organi di Polizia dirette ad avvicinare sempre più i cittadini alle Istituzioni e rinsaldare un rapporto di fiducia. Tali eventi diventano anche momenti di confronto con la cittadinanza, nonché un modo per dispensare consigli utili ai cittadini per questioni e problematiche di vario genere.

Nella mattinata, durante l’iniziativa, si sono svolti vari eventi che hanno attratto la curiosità di tanti cittadini e turisti ma anche di tanti giovani. In particolare la Polizia Locale, tramite un percorso simulato, ha fornito consigli in materia di sicurezza stradale, mentre gli agenti della Polizia Scientifica del Commissariato di P.S. hanno mostrato ai giovani alcune tecniche per il rilevamento delle impronte. Durante la mattinata, dal mare sono giunte le moto d’acqua della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Ancona, che hanno vigilato la costa di Senigallia giungendo fino al villaggio del XMasters per poi recarsi nei pressi della Rotonda a mare che hanno attratto la curiosità di giovani e bagnanti.

Nel corso della mattinata ha altresì presenziato il Sindaco di Senigallia, Avv. Massimo Olivetti il quale ha dichiarato di essere molto soddisfatto per l’impegno profuso dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale a favore della sicurezza dei cittadini e dei turisti.

Tale iniziativa rientra in un più ampio progetto realizzato dalla Questura di Ancona con il coinvolgimento di istituzioni che operano nel settore della sicurezza e soccorso, e che proseguirà nel corso dell’estate parallelamente alle intensificate attività di controllo previste per garantire il massimo grado della sicurezza alla città.

Loading...