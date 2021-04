Iniziative ad Ascoli per la Giornata europea senza ascensore

Il 28 aprile è la “Giornata europea senza ascensore”. Iniziative ad Ascoli ed on line a cura di A.S.D. Tritella e U.S. Acli.

Dopo il successo delle iniziativa realizzate negli anni 2019 e 2020, l’ASD APS Nicola Tritella propone due manifestazioni per il 28 aprile, quando viene celebrata la “Giornata europea senza ascensore”.

Si tratta di una giornata di sensibilizzazione all’uso delle scale e dunque ad avere stili di vita corretti incrementando l’attività fisica ed il movimento.

Ed anche utilizzare le scale rappresenta un importante contributo per occuparsi della propria salute.

A salire le scale si brucia 2/3 volte le calorie richieste da una semplice camminata e tale pratica consente di consumare dalle 8 alle 11 calorie al minuto, più di qualunque altra attività fisica di intensità moderata. Persino una attività minima, come salire 2 rampe di scale al giorno, porta a perdere circa 2,7 chilogrammi all’anno.

La “Giornata europea senza ascensore – No elevator day” è coordinata dall’Isca. Si tratta di una iniziativa che si svolge in tutto il continente europeo, che attira l’attenzione da un lato sull’utilizzo delle scale (e dei relativi benefici) e dall’altro alla riduzione dei consumi energetici proprio non utilizzando gli ascensori (occupandosi dunque degli obiettivi dell’Agenda 2030 di sviluppo sostenibile).

Ad Ascoli Piceno, grazie alla collaborazione di Coop Alleanza 3.0 e grazie al contributo ed al patrocinio del Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche, si svolgerà una iniziativa che inviterà i cittadini a camminare distanziati verso il centro storico della città (partenza da Piazza Immacolata alle ore 18,30) salendo anche le scalinate che a mano a mano verranno incontrate.

Per chi non potrà partecipare alla camminata, invece, ci sarà la possibilità come già avvenuto lo scorso anno, di seguire i video predisposti, sempre grazie alla collaborazione di Coop Alleanza 3.0, dagli insegnanti Carla Bianchini, Alessandro Esposto e Francesco Maggiore per fare esercizi direttamente nella propria abitazione sulle scale.

I video saranno diffusi sulla pagina Facebook Unione Sportiva Acli, sul sito www.usaclimarche.com, sul canale Youtube o su Instagram (account unioneacli).

La partecipazione alle attività gratuita. Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero 3442229927.