Innoliving di Ancona aderisce al Black Friday

Da sempre vicina al territorio e ai bisogni della popolazione, Innoliving, l’azienda di Ancona eccellenza nei settori healthcare e medicale, festeggia il Black Friday con una serie di offerte particolarmente vantaggiose volte a rendere ancora più accessibile, in un periodo di aggravio di spesa per le famiglie, l’acquisto di articoli per la cura della casa, come piccoli elettrodomestici, di prodotti per la cura della persona e per la salute in generale.

“Una scelta – afferma Igor Frascaroli, direttore marketing di Innoliving – maturata per attutire gli effetti dei rincari, fornendo ai consumatori un’ulteriore occasione di fare acquisti di qualità a prezzi contenuti”.

In occasione della settimana del Black Friday e delle prossime festività, le porte dell’outlet aziendale (situato ad Ancona, via Merloni 2/B, zona Baraccola, all’interno della sede aziendale) si apriranno con centinaia di prodotti scontati fino al 60%. Le promozioni riguardano linee fuori catalogo, stock e prodotti con confezione esterna leggermente rovinata. Lo shopping conveniente proseguirà per tutto il periodo delle feste di Natale.

L’outlet è sempre aperto dal lunedì al venerdì: ore 8.30 – 13; 14 – 17.30

Innoliving, con sede ad Ancona, è un’azienda attiva nel settore della produzione di piccoli elettrodomestici e apparecchi healtcare di uso quotidiano per monitorare la salute e la cura della persona. L’azienda opera nel settore healthcare dal 2009 con l’acquisizione del marchio Medifit, un ramo d’azienda già specializzato da 10 anni in prodotti elettromedicali e articoli per la cura della persona e del bambino, garantendo un profondo know how nel settore. I canali di vendita sono principalmente la grande distribuzione, gli specialisti di elettronica di consumo, il canale farmaceutico e parafarmaceutico. Nel 2013 l’azienda ottiene da Farmaceutici Ciccarelli la licenza d’uso del famoso marchio Pasta del Capitano e inizia la produzione e distribuzione di una linea di prodotti oral care con questo marchio. L’ingegno, il marketing, il controllo qualità, la direzione commerciale e la logistica sono di ispirazione dello staff in Italia, mentre la produzione è in Cina dove la Joy Electronics Appliances Co. Ltd, l’azienda partecipata da Innoliving, produce articoli per la cura della persona dal design italiano e dalle soluzioni tecnologiche avanzate. www.innoliving.it