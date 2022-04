Innoliving di Ancona eroga buoni benzina ai dipendenti per alleviare i rincari

Le famiglie strette tra i rincari della spesa, dei carburanti e delle utenze energetiche trovano un aiuto dal datore di lavoro.

Innoliving Spa, azienda marchigiana attiva nel settore healtcare, ha deciso di sostenere i propri dipendenti in questo difficile momento con 150 euro in buoni benzina. Un piccolo supporto per agevolare l’impatto che il caro bollette e il caro carburante stanno avendo nel bilancio familiare.

“La nostra politica aziendale – commenta Stefania Franceschini, direttore amministrativo e Cfo di Innoliving – è da sempre improntata al Welfare. Prestiamo grande attenzione alle esigenze dei nostri dipendenti, ai quali abbiamo già riconosciuto un premio extra in busta paga per gli ottimi risultati conseguiti nel 2021. Ma ora ci siamo sentiti in dovere di fare qualcosa di più per una squadra, la nostra, che, con grande professionalità, si spende ogni giorno per il raggiungimento dei traguardi prefissati. Siamo consapevoli che un intervento una tantum non è risolutivo, ma non potevamo esimerci dal fare la nostra parte per cercare di tendere una mano a tutti coloro che rappresentano il cuore pulsante della nostra attività, e valuteremo i prossimi mesi se ripetere l’iniziativa”.

Innoliving ha chiuso il 2021 con ricavi superiori a 20 milioni di euro e un utile che sfiora due milioni. Il 55% del totale dei ricavi è rappresentato dalla vendita degli elettrodomestici, distribuiti in oltre 80 Paesi, ma con l’emergenza Covid è cresciuto significativamente anche il comparto medicale, che ha generato circa 8 milioni. Il resto arriva dal settore delle apparecchiature per la purificazione dell’aria, su cui l’azienda ha iniziato ad investire prima della pandemia sviluppando nuove tecnologie ad altissima capacità di filtraggio. Un mercato, quest’ultimo, in grande espansione su cui Innoliving continua a puntare registrando ottime performance.

Innoliving, con sede ad Ancona, è un’azienda attiva nel settore della produzione di piccoli elettrodomestici e apparecchi healtcare di uso quotidiano per monitorare la salute e la cura della persona. L’azienda opera nel settore healthcare dal 2009 con l’acquisizione del marchio Medifit, un ramo d’azienda già specializzato da 10 anni in prodotti elettromedicali e articoli per la cura della persona e del bambino, garantendo un profondo know how nel settore. I canali di vendita sono principalmente la grande distribuzione, gli specialisti di elettronica di consumo, il canale farmaceutico e parafarmaceutico. Nel 2013 l’azienda ottiene da Farmaceutici Ciccarelli la licenza d’uso del famoso marchio Pasta del Capitano e inizia la produzione e distribuzione di una linea di prodotti oral care con questo marchio. L’ingegno, il marketing, il controllo qualità, la direzione commerciale e la logistica sono di ispirazione dello staff in Italia, mentre la produzione è in Cina dove la Joy Electronics Appliances Co. Ltd, l’azienda partecipata da Innoliving, produce articoli per la cura della persona dal design italiano e dalle soluzioni tecnologiche avanzate. www.innoliving.it