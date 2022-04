Interventi della Polizia per liti in famiglia e per gelosia ad Ancona

La scorsa notte, intorno alle ore 00.20, uomini della Polizia intervenivano in due diverse occasioni, per liti in via Macerata ed in via Galilei.

In entrambe le circostanze l’intervento del personale era stato richiesto per liti, dunque il personale giunto sul posto provvedeva innanzitutto a riportare la calma tra i litiganti.

In un caso si trattava di una lite in famiglia, fortunatamente rumorosa, ma non violenta, tra due coniugi di origine tunisina.

Riportata la calma e assicuratisi che il marito della coppia avrebbe trascorso la notte presso altro un appartamento, il personale riprendeva servizio, dopo aver reso edotto le parti delle proprie facoltà di legge.

L’altro intervento vedeva riscontrare sul posto due fidanzati trentenni che litigavano per motivi di gelosia, ed un amico della ragazza intervenuto per riportarla a casa, dopo l’alterco.

Anche in questo caso gli agenti dopo aver ricostruito le fasi della discussione ed appurato che le condizioni di salute della donna non destavano allarme, la rendevano edotta delle sue facoltà e la stessa si allontanava con l’amico che era venuto a riprenderla.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza della Croce Rossa.

La Polizia di Stato invita le Donne a chiamare sempre se si sentono in pericolo o in difficoltà.

Il personale verrà a verificare la situazione ed a valutare il da farsi nella circostanza concreta. In caso di impossibilità a chiedere verbalmente aiuto è possibile utilizzare l’APP YOUPOL con la possibilità di chattare in modo interattivo con l’operatore, consentendo all’utente di comprendere che la Sala Operativa sta seguendo in simultanea la segnalazione.