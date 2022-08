ITS Fabriano, giovani e lavoro

Chi ha l’occasione di parlare ogni giorno con studenti e neodiplomati sa bene quante convinzioni abbiano sul mondo del lavoro.

“Tanto non c’è lavoro” è quella che frena i ragazzi prima ancora di partire, che ripetono come un mantra davanti alle situazioni che si presentano loro.

Accettare qualunque proposta pur di iniziare, perché “all’inizio ogni lavoro va bene”, è la trappola in cui si ritrovano spesso. Mossi dalla paura di perdere tempo e occasioni, cadono con facilità in anni di contratti a singhiozzo ed esperienze poco qualificanti, sia professionalmente che sul piano personale.

Pensare che studiare e lavorare siano due scelte alternative anziché corsie della stessa strada, li porta a rinunciare ad una formazione specialistica in favore di un lavoro poco qualificato e con basse prospettive di crescita e carriera.

Su ben altri piani si pongono quei giovani che pensano di saperne abbastanza per trovare un buon lavoro, perché hanno finalmente in mano un diploma e si presentano nelle aziende con un bagaglio carico più di pretese che di domande.

A ben pensarci sono convinzioni comuni a tante generazioni, basate su una cultura del lavoro che guarda al passato, ma dimentica spesso di ascoltare il presente.

L’ITS Fabriano, che da anni lavora per connettere giovani diplomati e imprese del territorio e dialoga quotidianamente con la sua rete di partner e con i ragazzi, può affermare con certezza che le convinzioni più comunemente diffuse non sono corrette.

Non è vero che non c’è lavoro. Non è vero che all’inizio ogni lavoro va bene. Non è vero che o studiano o lavorano. Non è vero che quello che sanno è abbastanza.

È quanto emerge da un approfondimento con i maggiori partner industriali dell’Istituto, come Ariston Group, CTF Automazioni, Elettromatic e Fileni, i quali confermano tutti la grande necessità di avere accesso a giovani tecnici specializzati nelle tecnologie di industria 4.0 e che abbiano competenze solide nel campo della gestione dell’energia. Ma soprattutto, emerge la necessità di connettere il mondo dei giovani diplomati con quello delle imprese, per farli conoscere e dialogare, e per provare a spezzare questa catena di convinzioni false e datate sul mondo del lavoro.

Per favorire questo incontro, l’ITS Fabriano organizza una serie di eventi per permettere a studenti e diplomati di visitare le imprese e conoscere i percorsi di specializzazione post diploma dell’ITS Fabriano.

Eventi di orientamento per giovani diplomati.

NEL CUORE DELL’IMPRESA – CTF AUTOMAZIONI

Il 6 settembre dalle 16 alle 18, nella sede di CTF Automazioni a Matelica sarà possibile visitare l’azienda e vedere da vicino come si progettano e realizzano i sistemi di automazione industriale.

NEL CUORE DELL’IMPRESA – FILENI

Il 13 settembre dalle 16 alle 18, nella sede Fileni di Cingoli sarà possibile scoprire come lavora un’impresa attenta sia alla sostenibilità che all’innovazione del processo produttivo.

OPEN DAY ITS FABRIANO

Il 17 settembre dalle 15 alle 18, nella nostra sede di via Buozzi 46/G a Fabriano sarà possibile visitare i laboratori, parlare con studenti e docenti e incontrare le imprese che sostengono la formazione e collaborano attivamente con l’ITS Fabriano, come Ariston Group, BMTech, Cebi Italy, CTF Automazioni, Diasen, Elettromatic, Fileni, GB service, GF Impianti, Halley, Omron, RC Elettronica, RDF Automazioni, Siemens, Thermowatt e l’agenzia per il lavoro Synergie.

A queste imprese si affiancano anche altre aziende che ospitano i nostri studenti durante i tirocini formativi, come Joytek, Oniro Solutions e PGA.

Quali sono i percorsi dell’ITS Fabriano?

Energia 4.0 – Tecnico superiore per la sostenibilità e la digitalizzazione nell’edilizia

Mirato alla formazione di tecnici superiori per la gestione dell’energia, la sostenibilità e la digitalizzazione nell’edilizia civile e industriale con competenze specifiche in ambito BIM (Building Information Model), IoT (Internet of Things), Sistemi di gestione dell’energia (ISO 50001) e Digital Energy.

Industria 4.0 – Tecnico superiore per la digitalizzazione industriale

Mirato alla formazione di tecnici specializzati con elevate competenze nella programmazione PLC, sensoristica, robotica e automazione industriale avanzata, connettività spinta (Internet of Things IOT; Industrial Internet of Things IIOT) tipiche della Fabbrica intelligente (Smart Factory).

Fiore all’occhiello del percorso dedicato all’Industria 4.0 è l’innovativo laboratorio didattico composto da 25 postazioni dedicate alla simulazione di interventi tecnici su macchine e linee intelligenti in ambiente di fabbrica, programmazione di robot antropomorfi e collaborativi e di sistemi di visione artificiale.

La didattica tecnico-pratica e il lavoro in squadra permettono agli studenti di acquisire anche quell’autonomia professionale che le imprese del territorio ricercano in fase di assunzione.

Le preiscrizioni ai corsi in partenza ad ottobre 2022 sono aperte. Ad ogni corso sono ammessi, previa selezione, 25 studenti.

A chi sono indirizzati i percorsi dell’ITS Fabriano?

• Ai neodiplomati che vorrebbero iniziare subito a lavorare, ma non hanno ancora le competenze necessarie.

• A chi già lavora, ma ha bisogno di specializzarsi per aumentare le prospettive di crescita e carriera.

• A chi è iscritto all’università, ma ha intrapreso un percorso che non lo soddisfa.

Perché scegliere i percorsi formativi proposti dagli ITS?

Il 95% dei tecnici superiori trova occupazione entro 1 anno dal diploma nel settore di competenza.

Quasi la metà delle 1800 ore di formazione è costituita da stage in azienda.

L’ITS Fabriano è la Scuola delle Imprese, dove gli studenti imparano il mestiere sul campo e le imprese formano ad hoc i loro futuri tecnici specializzati.

ITS Fabriano è una scuola professionale superiore sostenuta dalla Fondazione ITS Efficienza Energetica, composta da imprese, università, scuole, istituzioni e associazioni di categoria del territorio.

L’offerta formativa si basa su due innovativi percorsi dedicati all’Energia e all’Industria 4.0.

L’ITS Fabriano è uno dei primi Istituti Tecnici Superiori nati nelle Marche, nel 2011.

ITS Fabriano

Via B. Buozzi 46/G, Fabriano

www.itsfabriano.it | [email protected]