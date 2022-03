Jesi, installata una rastrelliera per bici presso l’ospedale

La FIAB Vallesina è felice di comunicare che la nostra proposta avanzata a Settembre ha avuto finalmente buon esito. Infatti presso l’ospedale di Jesi è stata installata una rastrelliera per biciclette che permetterà di parcheggiare con facilità e sicurezza il proprio mezzo.

Dopo un sopralluogo avvenuto alcuni mesi fa, in presenza dell’assessore Napolitano e degli ingegneri del presidio ospedaliero è stato individuato uno spazio idoneo in prossimità dell’ingresso al nosocomio.

L’ obiettivo della nostra proposta era sia chiedere all’amministrazione comunale un ulteriore servizio al

cittadino, ma anche e soprattutto, incentivare la mobilità sostenibile, tema a noi molto caro.

Infatti, in questo momento critico di cambiamenti climatici dobbiamo cercare di fare il più possibile nel

nostro piccolo, come spegnere una luce che non serve, abbassare il termostato di casa o evitare di

prendere la propria auto… il beneficio sarà sia per l’ambiente che per il proprio portafoglio.

La FIAB Vallesina vuole ringraziare sentitamente gli ingegneri e tecnici del Carlo Urbani e l’assessore

comunale Napolitano che da subito ha appoggiato la nostra idea e ha mostrato grande sensibilità alla

tematica ambientale.

Ora dalle parole si può passare ai fatti!

La nostra associazione invita tutti i cittadini che si debbano recare all’ ospedale (per motivi non urgenti), a non prendere le chiavi dell’auto bensì quelle del lucchetto bici.

Buona pedalata a tutti!!!

FIAB Vallesina ‘dal mare ai monti’

