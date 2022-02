Katia Follesa all’Accademia56 di Ancona e nello show del Cinema Italia Numana

“L’arte più nobile è quella di rendere gli altri felici”. Così Katia Follesa, citando colui che viene considerato il fondatore del circo, l’imprenditore statunitense Phineas Taylor Barnum, racconta come vive il suo lavoro e il suo essere un’attrice comica. Protagonista del “Diventare Comici Workshop” dell’Accademia56 di Ancona venerdì 11 e sabato 12 febbraio, Follesa lavorerà per due giorni con gli allievi del corso sulle motivazioni più profonde che li ha condotti ad avvicinarsi alla comicità e a desiderare di far ridere gli altri. In seguito con gli studenti esplorerà il percorso migliore per raggiungere questo risultato in maniera credibile ed efficace.

Nella serata di sabato 12 febbraio alle 21.15 Follesa sarà poi sul palco del Cinema Italia di Numana accanto a Dario Cassini per lo show di varietà, stand-up comedy e improvvisazione teatrale “Cassini & Friends” a cui parteciperanno anche gli allievi dell’Accademia56.

Domenica 13 febbraio infine a proseguire il workshop intrapreso da Katia Follesa ci saranno gli insegnanti dell’Accademia56 Gianluca Budini e Dario Cassini, che è anche direttore artistico.

ORARI “DIVENTARE COMICI WORKSHOP”

Venerdì 11 febbraio: 19:30-21:30

Sabato 12 febbraio: 10:00-18:00

Domenica 13 febbraio 11:00-13:00 /14:00-17:00

INFO CINEMA ITALIA NUMANA

Biglietto unico €10 (parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza)

È possibile prenotare chiamando il 333-1445056 (anche via Whatsapp)

L’Accademia56 si trova in via Tombesi 8. Per informazioni, visitare il sito: https://accademia56.it oppure telefonare allo 071.9988406 – messaggio whatsapp 392.7704328 – mail [email protected]