“La Bella e la Bestia” al PalaFolli teatro

Per iniziare le festività natalizie, il Teatro PalaFolli propone uno spettacolo di teatro ragazzi, giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 17:30 sul palco ascolano andrà in scena “La Bella e la Bestia” del Teatro dei Navigli di Abbiategrasso-Milano.

Lo spettacolo è liberamente ispirato alla fiaba originale “La Belle et la Bête” di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont ed è scritto e diretto da Luca Cairati. I protagonisti sono Giulia Mezzatesta, Maurizio Misceo e Davide Najjar.

Lo spettacolo è consigliato ai bambini dai 4 anni in su e alle loro famiglie, è una commedia ricca di emozioni, divertimento e insegnamenti importanti. All’interno, infatti, di un momento ludico e coinvolgente come quello teatrale, sono stati introdotti concetti importanti per i piccoli

spettatori, quali l’importanza della generosità e dell’altruismo, del buon cuore e dell’umiltà, della fallacia dell’apparenza e dell’importanza della nobiltà d’animo. Il Teatro dei Navigli ha reinterpretato in chiave onirica e moderna una storia senza tempo, la cui essenza rimane intatta e l’originale rivisitazione ha ben amalgamato il genere del musical con quello della prosa per bambini.

Il Centro di Produzione, Formazione e Organizzazione Teatro dei Navigli è diretto da Luca Cairati e nasce da vent’anni di esperienza del Festival Internazionale “Le Strade del Teatro”. E’ una delle realtà più apprezzate nel settore del teatro ragazzi e da anni produce e diffonde spettacoli adatti al pubbico più giovane con l’intento di trasmettere messaggio positivi e costruttivi. Ne “La Bella e la Bestia” la visione dello spettacolo induce il bambino a stimolare la propria fantasia, a indagare il proprio potenziale creativo e immaginario. Si immedesima all’interno di un viaggio di una persona di buon cuore, che con gentilezza, amore e coraggio, andrà incontro ad un gran lieto fine. Non è facile per Belle arrivare ad essere felice e contenta, al fianco del suo principe; ma con tenacia, forza d’animo e benevolenza raggiungerà la felicità. Dev’essere per il piccolo spettatore un messaggio importante, che può acquisire vivendo una storia: la generosità paga sempre, bisogna essere gentili e avere coraggio.

“La Bella e la Bestia” andrà in scena giovedì 9 dicembre alle ore 17:30. I biglietti per lo spettacolo sono già in vendita presso la biglietteria del PalaFolli teatro (0736-352211).

Prezzi: bimbi e ragazzi € 5,00 – adulti € 8,00

Info: 0736 35 22 11 (anche whatsapp) oppure [email protected]

Ingresso con Green Pass.