La croce Rossa italiana – comitato di Ancona e Un Battito di Ali per i bambini dal cuore birichino

Ancona – Un grande e utilissimo dono è arrivato oggi in Cardiochirurgia Pediatrica e Congenita diretta dal Dr. Marco Pozzi. “La Croce Rossa Italiana- Comitato di Ancona ha risposto – sostiene la Presidente dell’associazione un Battito di Ali Valentina Felici- ad una nostra richiesta, di poter avere uno zaino per l’emergenza affinchè gli infermieri potessero gestire al meglio i trasporti dei pazienti- Siamo molto contenti di questa vicinanza perché da sempre riteniamo che il lavoro in rete ci permetta di raggiungere importanti obiettivi per i piccoli e grandi pazienti con Cardiopatia Congenita”

“La Croce Rossa Italiana – Comitato di Ancona- interviene la dr.ssa Irene Pastore, delegata sviluppo e comunicazione CRI- è da sempre attiva sul territorio con e per la cittadinanza per promuovere la cultura della prevenzione. I nostri Volontari intraprendono sin dai primi passi nell’associazione numerosi percorsi formativi, non solo rivolti nello specifico all’attività in emergenza, ma anche e soprattutto a quella in prevenzione diffondendone la cultura a tutte le fasce della popolazione, nonché di tutela e cura delle fasce vulnerabili. In particolare, i Giovani della C.R.I. Comitato di Ancona sono quotidianamente impegnati nella promozione e diffusione fra i giovani sino ad arrivare ai più piccoli di stili di vita sani tramite un approccio peer to peer che consente una comunicazione più diretta ed efficace dell’importante messaggio che si vuole trasmettere.

Filo conduttore di questa nostra missione è l’idea per cui uniti possiamo divenire tutti agenti di cambiamento nelle nostre comunità. Uniti siamo inarrestabili. ”

Erano presenti oggi il Vicepresidente della C.R.I. Comitato di Ancona, il delegato area sociale e i rappresentanti del gruppo Giovani della C.R.I. Comitato di Ancona, ad accoglierli in corsia il Dr. Francesco Bianco , Dirigente Medico Cardiologo, la Coordinatrice Dr.ssa Chiara Gatti e i volontari dell’associazione Walter Caccioppola (Alias Dr. Pupozzi) e Annalisa Cannarozzo .