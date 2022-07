La Giornata internazionale degli scacchi a Castorano

Sono arrivati, a Castorano, da Marche ed Abruzzo per partecipare a lezioni e partite libere in occasione della Giornata internazionale degli scacchi che mercoledì 20 luglio è stata celebrata in tutto il mondo.

L’iniziativa si svolta in Piazza Leopardi è si è trattato di un evento di “Mol.o Sport, lo sport moltiplicatore di opportunità per il contrasto al disagio giovanile” cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per lo sport.

L’organizzazione è stata curata da U.S. Acli Marche Aps, col patrocinio del Comune di Castorano ed in collaborazione con 3sicc Aps, Club Scacchi Offida e Qualis Lab – Analisi cliniche.

Per ulteriori informazioni sui prossimi appuntamenti con le iniziative sugli scacchi, si possono consultare il sito www.usaclimarche.com e la pagina facebook “Unione Sportiva Acli Marche”.