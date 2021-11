La Grande Arte al Cinema Gabbiano di Senigallia

Tornano gli appuntamenti con la Grande Arte al Cinema Gabbiano. E sarà davvero da non perdere il documentario girato da Pappi Corsicato con il titolo Pompei. Eros e Mito, incentrato sulla celebre città che venne sepolta dalla lava del Vesuvio nel 79 d.C.

Pompei fu riscoperta nel 1748 grazie agli scavi promossi dal re Carlo III di Borbone, ma gli scavi incessanti continuano ogni giorno a riportare alla luce una civiltà antica, con la sua arte e i suoi tesori. Nel tempo da Pompei sono emerse addirittura intere abitazioni, in grado di raccontarci non solamente l’ambiente culturale del tempo, ma anche quello più quotidiano. La pellicola diretta da Corsicato raccoglie appunto in modo particolare le storie tutte personali di uomini e donne, rimasti immobilizzati per l’eternità dallo shock termico causato dal flusso di lava.

Le “mummie” di Pompei hanno già ispirato in passato numerosi artisti, tra i quali possiamo ricordare almeno Roberto Rossellini, che dedicò proprio ai calchi pompeiani una scena del suo importante Viaggio in Italia (1954). E proprio sua figlia, Isabella Rossellini, è stata scelta da Corsicato per guidare lo spettatore lungo le tracce di questo documentario tra le strade dell’antica cittadina vesuviana, mostrando agli spettatori in questo ambiente immoto nel tempo anche e soprattutto le opere che sono state rinvenute, capaci di affascinare artisti di tutto il mondo per le raffigurazioni dei loro miti.

Pompei. Eros e Mito sarà proiettato al Gabbiano in doppia giornata: domani, martedì 30 novembre, nel tradizionale orario serale delle 21:15, e mercoledì 1 dicembre, alle ore 19.

