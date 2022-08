“La leggenda divina di Chiara e Francesco” il 2, 3 e 4 settembre a Pioraco

“La leggenda divina di Chiara e Francesco”, a cura dell’Associazione Teatro delle foglie di Folignano, con la partecipazione di Eugenia Brega, Paolo Clementi e il soprano Patrizia Perozzi, è l’evento centrale di MArCHESTORIE.

Il recital si svolgerà alle 21 di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 settembre presso lo splendido chiostro francescano di Pioraco.

Il festival dei Racconti & tradizioni dai borghi in festa, infatti, farà tappa anche a Pioraco, con una serie di iniziative che si svolgeranno nei giorni 2, 3 e 4 settembre.

Si tratterà di un recital con testi e canti sacri, uno spettacolo essenziale, senza orpelli, proprio per rispettare l’atmosfera intima e contemplativa in cui vissero Chiara e Francesco.

“La loro lingua – spiegano proprio i rappresentanti dell’Associazione Teatro delle foglie – è il Vangelo, alla luce del quale si fecero carico delle ingiustizie sociali. Si tratta di due santi davvero rivoluzionari, lo furono, ma per fedeltà al Vangelo che li indusse, in tempi bui, a denunciare che la parola di Dio era stata dimenticata. Rivoluzionaria fu l’idea di una piccola comunità di persone che si guadagnavano da vivere lavorando con le proprie mani, al punto da mettere in crisi la società usuraia e opulenta del tempo. Di tutto questo e di molto altro parla lo spettacolo, ma soprattutto di una enorme libertà mentale che dà pace interiore e allegria nel Cuore. Per questo ancora oggi la loro storia continua ad attrarre e affascinare”.

Per partecipare (l’ingresso è gratuito) occorre prenotare al numero 3442229927.

L’Associazione Teatro delle Foglie nasce nel 1981 ad Ascoli Piceno ed opera professionalmente nel settore dello Spettacolo. I due fondatori della compagnia, Paolo Clementi ed Eugenia Brega, portano avanti da anni un discorso interdisciplinare di teatro, danza, musica, canto, in un continuo susseguirsi di ricerca e sperimentazione; tutto ciò ha permesso di dare vita a spettacoli di genere diverso realizzati attraverso una seria ricerca storico-letteraria, sempre in relazione all’arte scenica.

MArCHESTORIE a Pioraco si svolge grazie alla collaborazione tra Comune di Pioraco, Associazione Teatro delle foglie, Circolo Acli ASD Aps Oscar Romero, ASD La Torre Smeducci, Green Nordic Walking, U.S. Acli Marche, Associazione Pioraco Musei e Associazione Diversamente noi.