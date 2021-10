La maceratese Lara Lucaccioni apre il TEDxAscoliPiceno

In linea con il tema “Battiti”, ad indicare un cuore che torna a battere e a battersi dopo la pandemia, sabato 30 ottobre alle ore 15.00, sarà la maceratese Lara Lucaccioni, Trainer di Yoga della Risata e Coerenza Cardiaca, esperta di Scienza della Felicità, ad aprire il TEDxAscoliPiceno, portando il pubblico a sperimentare la Coerenza cardiaca, stato psico-fisico ottimale di centratura, presenza, chiarezza mentale, basato sull’intelligenza del cuore. L’evento, format internazionale che da 4 anni illumina le idee virtuose e resilienti del territorio piceno e non solo, si svolgerà in presenza nella splendida cornice del Teatro Ventidio Basso e in contemporanea streaming con altri TEDx in tutto il mondo. Lucaccioni continuerà poi con il talk “Ridi Ama Vivi: il potere trasformativo delle pratiche di Benessere”, che vuole essere una testimonianza e un invito ad una nuova filosofia di vita.

Una filosofia che diventa azione attraverso pratiche, quali Yoga della Risata, Coerenza Cardiaca e routine legate alle Emozioni Positive, come già raccontato nel bestseller “Ridi Ama Vivi” (Bur Rizzoli), scegliendo di coltivare la Felicità con abitudini da ripetere giorno dopo giorno. È così possibile contrastare un nostro bias cognitivo innato, il negativity bias, per cui siamo irrimediabilmente attratti più dagli stimoli negativi che positivi . In questo caso la Felicità non va intesa solo come emozione e piacere passeggeri, in senso edonico, ma come nella filosofia eudaimonica di un tempo, quale competenza da allenare attraverso pratiche quotidiane e la ricerca del senso del vivere, così come teorizzato dalla Scienza della Felicità.

Questa quarta edizione del TEDxAscoliPiceno, di nuovo sotto la guida dell’associazione NEXT OdV, sarà ancora più coinvolgente, grazie all’avvicendarsi di 14 speaker (12 in presenza e 2 collegati da Dubai e dalla Danimarca), performance, installazioni artistiche e solidarietà. Un format internazionale dedito a “Ideas Worth Spreading”, spesso sotto forma di brevi discorsi tenuti da importanti pensatori e operatori creativi, innovativi ed inclusivi, che diventa un evento unico per il territorio piceno, con speaker locali, nazionali e internazionali.

Al centro il tema “Battiti”, alla ricerca di nuovi equilibri in questi tempi complessi, “(ri)mettendo al centro un cuore nuovo, vivo, palpitante, puro, coraggioso, libero e appassionato, capace di battere e di battersi per buone idee che non temono differenze e imperfezioni, di buone idee che non lasciano indietro nessuno, di buone idee che sono esse stesse forza e vita”. Si parlerà, tra l’altro, di scienza, tecnologia, arte, rigenerazione, giornalismo, imprenditoria, natura, disabilità, coraggio, cura, passione, comunità, per 18 minuti ciascuno ad alta intensità.

“Sono profondamente emozionata e onorata di portare il mio contributo a questo evento così prestigioso e corale – ha dichiarato Lucaccioni – , tanto più di farlo sul territorio marchigiano, dove sono nata, cresciuta e vivo, e in particolare su quello piceno, in collaborazione con l’Associazione NEXT Odv, impegnata a far crescere un forum locale di idee, ispirando le persone a livello globale, secondo la vocazione TED, a cambiare la loro vita, il loro futuro e, infine, il mondo intero. Il mio talk sarà una testimonianza e un invito a prendersi cura di sé, subito, senza aspettare che uno stress diventi cronico o che ci siano i primi segni di disagio, e di farlo nel concreto, attraverso abitudini positive, routine della felicità che possano diventare punti fermi in un mondo sempre più complesso. Posso testimoniarlo, in quanto le ho fatte prima di tutto diventare mie alleate di vita, per poi insegnarle a migliaia di persone. In particolare, nei giorni sfidanti del Covid, ho continuato a portare il mio contributo con la mia presenza e le pratiche quotidiane gratuite di coerenza cardiaca, ogni mattina alle 7, e per mesi ogni pomeriggio quelle di Yoga della Risata con il mio consorte Matteo”.

Nel suo talk Lucaccioni racconterà il suo stesso percorso di felicità e fioritura. La sua prima trasformazione arriva in un momento di crisi, nel 2009, a 35 anni, grazie alla Risata e un ritiro meditativo di 3 settimane. Da lì Lucaccioni stravolgerà la sua vita, lasciando il lavoro da commessa in una libreria, aprendo gli occhi su Matteo, che diventerà il suo consorte, e scoprendo lo Yoga della Risata. Si tratta di una pratica rivoluzionaria ideata dal medico indiano Madan Kataria, in cui non si ride per uno stimolo cognitivo di tipo comico, ma portando il corpo a farlo, per scelta, sostenuti dalla respirazione, perché i benefici psico-fisici sono gli stessi e innumerevoli, supportati da centinaia di ricerche scientifiche.

E poi nel 2016 è arrivata per Lucaccioni anche l’apertura del cuore, aggiungendo amorevolezza nella sua vita, attraverso l’incontro con la coerenza cardiaca, altra pratica sostenuta da più di 400 ricerche scientifiche e messa a punto dall’istituto statunitense HeartMath a partire dall’intelligenza del cuore. Un organo straordinario e ben più complesso di quanto immaginiamo, dotato di un piccolo cervello che comunica continuamente con il cervello della testa, attraverso la variabilità del battito cardiaco (HRV, Heart Rate Variability). Imparando a regolarlo, tramite tecniche respiratorie semplici e accessibili a tutti, anche ad occhi aperti, accompagnate dal richiamo di emozioni rigeneranti, possiamo sincronizzare cuore e testa, ed entrare in coerenza cardiaca, uno stato psico-fisico ottimale di massima presenza, centratura e padronanza, chiarezza mentale, efficienza energetica, utile per gestire lo stress.

Il terzo passo nella vita di Lucaccioni è stato quello di allenare le sue emozioni alla Felicità, considerata come una competenza, emozioni positive quali la gentilezza, la gratitudine, l’apprezzamento, per aumentare la resilienza e creare relazioni e comunità connesse e gioiose. Perché il capitale sociale, ovvero la forza dei legami con le perso¬ne care e le connessioni di valore che riusciamo a costruire, è il fattore predittivo della nostra Felicità, come testimoniano numerosi studi scientifici .

Lara Lucaccioni tiene pratiche live gratuite di coerenza cardiaca dal lunedì al venerdì alle ore 7.00 sulla sua pagina Facebook, inoltre con il consorte Matteo Ficara, filosofo, scrittore e CHO (Chief Happiness Officer), offre la possibilità gratuita di ridere insieme lunedì alle ore 14.30, martedì alle 19.30, mercoledì e giovedì alle 19.00, su Zoom e in diretta nel gruppo FB La Specie Felice.

Per garantire il distanziamento, i posti del TEDx sono limitati al 50% della capienza. Per accedere a teatro è necessario esibire il Green Pass e durante tutto l’evento tenere la mascherina.

Per partecipare https://tedxascolipiceno2021.eventbrite.it/. Il ricavato servirà ad autofinanziare l’evento stesso.

#TEDx #TEDxAscoliPiceno #ideasworthspreading #laralucaccioni #ridiamavivi

Chi è Lara Lucaccioni

Lara Lucaccioni è la principale formatrice italiana di Yoga della Risata e una delle più attive a livello mondiale, formata Master Trainer direttamente in India dal Dottor Madan Kataria, il fondatore della pratica, e da lui nominata Laughter Ambassador, Ambasciatrice della Risata. È la prima Trainer italiana di HeartMath®, che da anni studia il cuore, la sua fisiologia, le sue potenzialità, certificata ufficialmente negli Stati Uniti.

Lara Lucaccioni, esperta di Scienza della Felicità, docente nella Certificazione italiana a CHO, fa inoltre parte del network dei Geni Positivi® di 2BHappy. È speaker in eventi per portare l’energia della risata incondizionata e la pratica di coerenza cardiaca e ha ispirato vere e proprie rinascite di moltissime persone, che hanno positivamente ripreso in mano la propria vita. Ha portato la Scienza della Felicità, la coerenza cardiaca e lo Yoga della Risata come pratiche di benessere in moltissime organizzazioni, tra cui Generali, Microsoft, Linkedin, S&P Global, Arca assicurazioni, Hilton, Zurich, Biogen, etc. Lara Lucaccioni è autrice di “Ridi Ama Vivi”, Bur Rizzoli, il libro best seller che diffonde le pratiche di Yoga della Risata, Coerenza Cardiaca e Scienza della Felicità. Per maggiori informazioni www.laralucaccioni.com

Che cosa è TEDxAscoliPiceno, (TED=Technology, Entertainment, Design x = independently organized event)

TEDxAscoliPiceno fa parte del programma di eventi TED globali, concesso in licenza dall’organizzazione globale TED, realtà senza scopo di lucro dedita a “Ideas Worth Spreading”, spesso sotto forma di brevi discorsi tenuti da importanti pensatori e operatori. Molti di questi discorsi sono tenuti a conferenze TED, TED Salons (più raccolti) e migliaia di eventi TEDx organizzati in modo indipendente in tutto il mondo. Vengono realizzati i video di questi talk e resi disponibili e gratuiti su TED Talks Daily, disponibile su tutte le piattaforme di podcast. Tra le iniziative aperte e gratuite di TED per la diffusione delle idee c’è LinkedIn.

Alla guida del TEDxAscoli Piceno c’è l’associazione NEXT OdV, che si pone l’obiettivo di far crescere un forum locale di idee che ispiri le persone a cambiare la loro vita, il loro futuro e, infine, il mondo intero. Il gruppo è formato da Sara Leonetti, Flavia Narducci, Valeria Petrocchi e Silvia Totò, dai tecnici (Mirko Coccia, Sergio Consorti, Enrico Corinti, Massimiliano Fabrizi, Riccardo Ferretti) e dal team di comunicazione (Alessio Ceci, Giulia Di Vitantonio, Anna Rita Giacomucci, Silvia Olivieri) e dai tanti volontari. Per maggiori informazioni https://www.tedxascolipiceno.com/